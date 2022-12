Papier do pieczenia – użyj tylko raz! Może być szkodliwy

Okazuje się, że papier do pieczenia może wydzielać toksyczne substancje, które następnie przenikają do ciasta. Dzieje się tak wtedy, gdy nieprawidłowo się go użytkuje. Chodzi o silikon i quilon, które znajdują się w papierze do pieczenia.

Ważna jest temperatura pieczenia

Kupując papier do pieczenia, należy zwrócić uwagę, w jakiej maksymalnej temperaturze może być stosowany. Najczęściej znajdziemy informacje, że maksymalna temperatura pieczenia to 200℃ lub 220 st.C. Zdarza się jednak, że osoby kupujące papier do pieczenia nie zwracają na to uwagi. To duży błąd – uważają eksperci kulinarni.

Nie używaj kilkukrotnie tego samego papieru do pieczenia

Błędem jest wielokrotne używanie tego samego arkusza papieru do pieczenia. Pod wpływem temperatury staje się kruchy, a powłoka silikonowa szybko ulega spaleniu i zaczynają się utleniać toksyczne związki. Ich działanie nie zostało dokładnie przebadane, eksperci podejrzewają, że mogą mieć związek z zaburzeniami koncentracji i reumatyzmem.

Zastąp papier do pieczenia naturalnymi składnikami?

Starym wypróbowanym sposobem jest posmarowanie formy masłem, a następnie wysypanie na nią bułki tartej lub kaszy manny. Blachę można też posmarować olejem. Blachę można też wyłożyć liśćmi kukurydzy, kapusty lub winogron. Przyniesie to podobny efekt. Ciasto nie przyklei się do blachy i będzie można łatwo je wyjąć.

Liście winogron

Liście winogron są cenione w kuchni ze względu na neutralny smak. Można wyłożyć nimi blachę, gdy pieczesz słodkie ciasto, ale dobrze komponują się też z tłustymi i wędzonymi mięsami. Wiele przepisów kuchni bułgarskiej, tureckiej, greckiej, ormiańskiej, arabskiej i wietnamskiej nie może obejść się bez liści winogron.

Czytaj też:

Szukasz przepisu na świąteczne ciasto? Spróbuj zrobić przekładaniec z jabłkamiCzytaj też:

Pyszny keks pełen bakalii. Wypróbuj nasz przepis