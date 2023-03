Co zrobić z mięsa mielonego? Jak wybrać najlepsze, aby było zdrowe?

Mięso mielone to produkt, z którego możemy przygotować smaczne posiłki dla całej rodziny. Szeroki wybór mięs, które nadają się do mielenia, pozwala dopasować kaloryczność przygotowywanych dań do indywidualnych potrzeb. Najczęściej w kuchni polskiej wykorzystywane jest mięso mielone wieprzowe i mięso mielone wołowe w proporcji 1:1, z którego możemy przygotować soczyste kotlety mielone, pulpety, a także zapiekanki z ziemniakami, ryżem i makaronem oraz warzywami.

Zmielić możemy również mięso drobiowe (filet z piersi kurczaka, filet z piersi indyka), delikatną cielęcinę, jagnięcinę i baraninę, dzięki czemu zyskamy okazję do eksperymentowania i przygotowywania nie tylko tradycyjnych dań kuchni polskiej, których smak pamiętamy z dzieciństwa, ale także potraw z różnych zakątków świata.

Rodzaj mięsa mielonego ma wpływ na kaloryczność dania. W przypadku mięs tłustych m.in. wieprzowiny warto zdecydować się na dodanie aromatycznych ziół, które usprawnią procesy trawienne. Mięsa chude, czyli drób i cielęcina, nie wymagają zastosowania dużej ilości ziół i przypraw. Warto dawać ich mniej, bo intensywne dodatki przytłoczą smak mięsa.

Przygotowując dania z mięsa mielonego, warto zwrócić uwagę nie tylko na zawartość tłuszczu, ale także jakość mięsa, która decyduje o wartościach odżywczych potrawy. Osoby, które muszą stosować dietę lekkostrawną, nie powinny spożywać tłustego mięsa m.in. wieprzowiny. Tłuste mięso czerwone nie jest także dobrym wyborem dla niemowląt i małych dzieci.

Aby uniknąć spożycia szkodliwych związków, najlepiej kupować ekologiczne mięso, które ma wyższe wartości odżywcze. Warto także pamiętać, że zdrowa dieta nie może składać się wyłącznie z dań mięsnych.

Jak wybrać najlepsze mięso mielone?

Chcąc zdrowo się odżywiać, najlepiej samodzielnie mielić mięso w domu lub poprosić o zmielenie wybranego kawałka na stoisku mięsnym. Wówczas wiemy, co jemy. Gotowe mięso mielone nie jest najlepszym wyborem – jest to produkt, w którego składzie może znajdować się dużo tłuszczu. Co więcej, gotowe mięso mielone przemysłowej produkcji może zawierać tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie), konserwanty, barwniki i inne dodatki do żywności.

Zanim kupimy gotowe mięso mielone, warto sprawdzić jego skład, w którym nie powinny znajdować się zbędne dodatki. Nigdy nie powinno się kupować mięsa, które jest szare lub zeschnięte. Warto także zwrócić uwagę na zapach – jeżeli kupione mięso po odpakowaniu ma kwaśny lub gnilny zapach, to należy zwrócić je do sklepu, nawet jeżeli data przydatności do spożycia jest prawidłowa.

Ważne! Spożycie nieświeżego mięsa jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, bo może doprowadzić do zatrucia pokarmowego.

Świeże mięso, niezależnie od tego, czy zostało zmielone, czy nie, ma słabo wyczuwalny, naturalny zapach oraz jest jędrne i elastyczne. Produkty garmażeryjne, do których zaliczamy gotowe mięso mielone, szybko się psują i mogą zawierać dodatek nieświeżego mięsa, które zostało wcześniej pozbawione nieprzyjemnego zapachu za pomocą octu, sody oczyszczonej lub solanki.

Mieląc mięso samodzielnie, mamy pewność, że przygotujemy danie ze świeżego produktu. Warto także wiedzieć, że po zmieleniu powinno zostać jak najszybciej poddane obróbce termicznej, aby nie rozwinęły się w nim szkodliwe bakterie.

Co zrobić z mięsa mielonego? Tradycyjne dania kuchni polskiej

Mięso mielone możemy wykorzystać do przygotowania m.in. soczystych i aromatycznych kotletów mielonych, które obtoczymy w tartej bułce i usmażymy na rozgrzanym oleju. Tradycyjne mielone (w niektórych rejonach Polski nazywane sznyclami) przygotowuje się z wieprzowiny i wołowiny w proporcji 1:1. Do masy mięsnej dodajemy jajko, namoczoną w mleku kajzerkę, startą cebulę, sól i pieprz do smaku. Masę dokładnie wyrabiamy, formujemy niewielkie kulki, rozpłaszczamy, panierujemy w bułce tartej i smażymy.

W niektórych regionach kraju do kotletów mielonych dodaje się także smażoną cebulę, czosnek, świeży lub suszony majeranek, a także inne zioła i przyprawy. Najsmaczniejsze kotlety mielone przygotujemy z mięsa wieprzowego i mięsa wołowego, jednak można także przygotować kotlety mielone z mięsa mielonego drobiowego.

Jeżeli znudzą się nam tradycyjne mielone, to warto zmienić ich smak, dodając do masy mięsnej np. ugotowaną kaszę gryczaną, pokrojoną w kostkę paprykę, posiekaną natkę pietruszki, starte na tarce warzywa korzeniowe, pieczarki lub ugotowany ryż i kapustę (dzięki czemu smak kotletów mielonych będzie przypominał smak gołąbków).

Inne, pyszne dania kuchni polskiej z mięsem mielonym w roli głównej to m.in. pulpety wieprzowe, drobiowe lub cielęce z różnymi sosami, które można podawać z kaszą, ryżem lub ziemniakami. Do pulpetów świetnie pasuje np. sos koperkowy, chrzanowy i pieczarkowy. Drobiowe lub cielęce pulpety mogą stanowić cenny składnik diety lekkostrawnej. Ciekawą alternatywą dla kotletów mielonych i pulpetów jest idealny nie tylko na obiad, ale także do kanapek pieczony klops.

Z mięsa mielonego robi się też farsz do krokietów, pierogów, pyz i kartaczy, a także tradycyjnych gołąbków. Produkt ten idealnie sprawdza się jako składnik domowych zapiekanek ziemniaczanych, makaronowych i ryżowych, świetnie komponując się z różnymi warzywami.

Smakosze delektują się tatarem, którym przygotowuje się z surowego wołowego mięsa mylonego. Danie to podaje się z surowym żółtkiem oraz m.in. kiszonym ogórkiem i drobno siekaną cebulą.

Co jeszcze zrobić z mięsa mielonego? Potrawy z różnych zakątków świata

Znanym i uwielbianym sposobem na wykorzystanie mielonego mięsa jest przygotowanie sycącego sosu bolognese, który podaje się z makaronem. Ten aromatyczny sos pomidorowy z dodatkiem mięsa może także posłużyć jako farsz do zapiekanek makaronowych, a nawet dodatek do domowej pizzy. Mięsem mielonym możemy również faszerować calzone.

Chętnie przygotowywanym daniem jest chili con carne – tradycyjna potrawa kuchni teksańskiej z dodatkiem warzyw. Przygotowuje się je z mielonego mięsa wołowego, fasoli, papryki chili, cebuli, czosnku oraz pomidorów. Istnieje wiele wersji tego dania jednogarnkowego. Sekretem smaku prawdziwego chili con carne jest dodatek aromatycznych przypraw, do których zaliczamy m.in. kmin rzymski.

Mielone mięso baranie lub mięso mielone mieszane, jeżeli nie lubimy smaku baraniny, może posłużyć do przygotowania pysznych szaszłyków. Kofta to danie m.in. kuchni bałkańskiej, które możemy przygotować na grillu lub w piekarniku. Sekretem wyjątkowego smaku kofty są orientalne przyprawy.

