Dodaj tarte ziemniaki do kotletów mielonych. Efekt cię zaskoczy

Kotlety mielone to polski klasyk obiadowy. Mielone mięso wieprzowe lub wieprzowo-wołowe, jajko, bułka, cebula, czosnek, pieprz i sól – to baza tradycyjnego przepisu.

Jak zrobić mielone z dodatkiem tartych ziemniaków?

To bardzo proste: do kotletów wystarczy wmieszać starte na drobnej tarce surowe ziemniaki. Można przyjąć, że na 500 g mięsa mielonego będzie to jeden ziemniak. Dodatek ziemniaka sprawi, że kotlety będą bardziej soczyste i delikatne. RADA: Jeśli dodajesz do mięsa ziemniaki, możesz zupełnie pominąć dodatek namoczonej bułki, lub zmniejszyć jej ilość.

Jak zrobić idealne kotlety mielone?

Sekretem idealnych mielonych jest dodatek odrobiny wody i odpowiednie wyrobienie mięsa. Na 500 g wystarczą 4 łyżki wody. Po dodaniu wszystkich składników należy wyrabiać cierpliwie mięso. To nie tylko sprawi, że wszystkie składniki dobrze się wymieszają i przegryzą, ale masa dodatkowo się napowietrzy, dzięki czemu kotlety będą wyjątkowo delikatne w środku.

Wielu domowych kucharzy (to jeden z babcinych patentów na mielone) nie wyobraża sobie idealnych kotletów bez dodatku pieprzu ziołowego. Nadaje on charakterystyczny smak całemu daniu.

Mielone z ziemniakami – tu można eksperymentować

Mielone z dodatkiem tartych ziemniaków to duże pole do własnych eksperymentów kulinarnych. Patent z ziemniakami można także wykorzystać do kotletów zrobionych z mięsa drobiowego, ale dodatek ziemniaków sprawdzi się też w większości przepisów na mielone wegetariańskie (na bazie warzyw czy kaszy).

Do mielonych z ziemniakami można dodać także łyżkę posiekanego drobno koperku, smak dania podkręci też dodatek gałki muszkatołowej albo papryki wędzonej.

Czytaj też:

Masz wyciskarkę wolnoobrotową? Dzięki niej zrobisz idealne falafele i placki ziemniaczaneCzytaj też:

Jak długo trzymasz mrożonki? Niektóre można przechowywać tylko miesiąc