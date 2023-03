Nowotwór drży przed tym warzywem. Co lepsze – nać czy korzeń?

Właściwości zdrowotne pietruszki znano już w starożytności. Jeden z botaników napisał o niej następujące zdanie: „kamień wypędza, krusząc go w nerkach i pęcherzu” oraz „pomaga na „krzyża bolenie i pacierza”. Pietruszka jest fundamentem kuchni francuskiej, obok ziela angielskiego i liścia laurowego. Kochają ją także Polacy. Nie tylko za jej wyrazisty smak, ale przede wszystkim za zielony kolor i właściwości lecznicze.

Ile za kilogram pietruszki w tym roku?

Aktualnie za kilogram pietruszki zapłacimy około 8 zł. To dużo mniej niż kilka lat temu, kiedy pietruszka osiągała rekordowe ceny, nawet ponad 20 zł za kilogram – było to spowodowane m.in. suszą. Ci, którym zbiory się udały, mogli wówczas zrobić na pietruszce „złoty” interes. Pęczek natki pietruszki aktualnie też jest w przyzwoitych cenach – od 2 do 3 zł. Wiosną będzie drożej, choć rolnicy nie przewidują tak drastycznych podwyżek jak w 2018 roku.

Z nacią czy bez – jak jeść pietruszkę?

Pietruszka to roślina z rodziny selerowatych. Do jedzenia nadaje się zarówno jej korzeń, jak i nać, czyli część nadziemna. Pietruszka w każdej formie jest bardzo zdrowa.

W Polsce jej dolną część wykorzystuje się głównie do przygotowania zup, wywarów, sosów, sałatek i zapiekanek. Ostatnio popularne stały się frytki z pietruszki – to dobra opcja dla fanów kuchni wege.

Nać pietruszki można wykorzystać do zrobienia pietruszkowego pesto, masła lub owocowo – warzywnego smoothie. Może być też dodatkiem do zup i sosów, a także składnikiem mieszanek ziół. Natka zachowuje większość swoich właściwości w postaci suszonej i mrożonej, choć najlepiej jadać świeżą.

Co znajdziemy w pietruszce?

Zarówno nać pietruszki, jak i jej korzeń, mają właściwości odżywcze i zdrowotne.

Co zawiera pietruszka:



witaminę C – jeden pęczek aż 89 mg,

witaminy – B6, E, K i A,

składniki mineralne, takie jak: żelazo, wapń, potas, fosfor i cynk,

flawonoidy,

błonnik.

Na co pomaga pietruszka?

Spektrum działania pietruszki jest szerokie. Przede wszystkim warzywo to:

poprawia odporność organizmu,

pobudza krążenie krwi,

obniża poziom cholesterolu,

działa moczopędnie – dlatego pomaga w walce z obrzękami,

działa odkażająco – zalecane jest przy zapaleniu pęcherza moczowego,

działa przeciwutleniająco,

wspomaga trawienie – jest więc idealne na wzdęcia,

działa antyoksydacyjnie,

poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci,

łagodzi bóle miesiączkowe,

likwiduje nieświeży oddech (polecane jest m.in. palaczom).

Pietruszką w raka piersi i nowotwór skóry

Właściwości lecznice pietruszki badają naukowcy z różnych dziedzin. Jakiś czas temu na łamach „Medical News” poinformowano o tym, że regularne spożywanie tego warzywa może być pomocne w zapobieganiu raka skóry. Wszystko za sprawą zawartych w nim flawonoidów (głównie myricetinu), czyli związków roślinnych. Badania wykazały, że pietruszka i inne zielone warzywa blokują działanie związków chemicznych, które powstają w mięsie grillowanym lub pieczonym w wysokiej temperaturze. Czyli jedząc kiełbaskę z grilla, warto połączyć ją z natką pietruszki.

Natomiast Salman Hyder, naukowiec z Uniwersytetu w Missouri, odkrył działanie innych związków występujących w pietruszce – apigeniny i luteoliny. Mogą one powstrzymać rozmnażanie komórek nowotworowych i obniżyć rozwoju przerzutów potrójnie negatywnego raka piersi u kobiet.

Kto powinien unikać natki pietruszki w większych ilościach?

Niektórzy nie powinni pożywać zbyt dużych ilości natki pietruszki. Zaliczają się do nich:



osoby chorujące na nerki (warzywo zawiera niewielkie ilości kwasu szczawiowego, który może zwiększyć ryzyko powstawania kamieni nerkowych)

osoby z dną moczanową

kobiety ciężarne – mówi się, że spożycie natki pietruszki w nadmiarze może wywołać skurcze macicy.

