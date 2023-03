Co daje picie wody miodowej? Poznaj trzy najważniejsze korzyści

Miód to dobra alternatywa dla tradycyjnego cukru. Świetnie sprawdza się jako dodatek do kawy, herbaty lub kakao. Można też rozpuścić go w zwykłej, ciepłej wodzie. Picie przywołanej mikstury przynosi wiele rozmaitych korzyści. Poznaj trzy najważniejsze zalety tego napoju.

1. Woda miodowa wspomaga odchudzanie

Picie ciepłej wody z dodatkiem miodu wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Przyspiesza procesy trawienne, doskonale nawadnia organizm (lepiej niż herbata czy różnego rodzaju soki) i ułatwia usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Dlatego też jest chętnie wykorzystywana przez osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Warto zauważyć, że woda miodowa wspomaga perystaltykę jelit oraz przeciwdziała wzdęciom, nudnościom oraz zaparciom.

2. Woda miodowa wzmacnia układ odpornościowy

Woda miodowa ma właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne, dzięki czemu korzystnie oddziałuje na układ odpornościowy. Wzmacnia reakcje obronne organizmu. Dlatego warto sięgać po nią zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym lub wiosennym, gdy wzrasta ryzyko zachorowania na grypę.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wspomniana mikstura jest również źródłem cennych przeciwutleniaczy, które unieszkodliwiają wolne rodniki odpowiedzialne za przyspieszenie procesów starzenia i rozwój wielu różnych chorób, także nowotworowych.

3. Woda miodowa działa kardioprotekcyjnie

Woda z dodatkiem miodu może obniżać ciśnienie tętnicze krwi, wzmacniać naczynia krwionośne, dotleniać mięsień sercowy i poprawiać jego pracę. Co więcej, regularne picie tej mikstury zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, choroby wieńcowej oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Żadnej z tych chorób nie wolno lekceważyć.

Jak przygotować i kiedy pić wodę miodową?

Aby przygotować wodę miodową, wystarczy dodać do ciepłej, przegotowanej wody 1-2 łyżki miodu i poczekaj aż ten zupełnie się rozpuści. W tym przypadku bardzo duże znaczenie ma temperatura. Woda nie może być gorąca, ponieważ w temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza miód traci wiele cennych właściwości.

Wodę z dodatkiem miodu możesz „doprawić” świeżym sokiem z cytryny, imbirem lub cynamonem. Dzięki temu wzmocnisz jej działanie. Tak przygotowaną miksturę najlepiej pić na czczo (na pół godziny przed śniadaniem). Wtedy przynosi najlepsze efekty.

