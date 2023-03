Nigdy nie jedz tego przy cukrzycy! Te 5 produktów zagraża życiu i zdrowiu

Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się występowaniem wysokiego poziomu glukozy we krwi oraz opornością na insulinę. Związana jest w dużej mierze z otyłością, chociaż może mieć również podłoże genetyczne. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi choroby jest również brak aktywności fizycznej. Cukrzyca może prowadzić do wielu groźnych powikłań, takich jak: zaburzeń widzenia, czy problemy z nerkami. Odpowiednia dieta może temu zapobiec. Celem diety cukrzycowej jest osiągnięcie i utrzymanie prawidłowego lub bliskiego normy stężenia glukozy w surowicy krwi.

Lista produktów zakazanych w cukrzycy

Eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej wskazują jakie produkty wykluczyć z diety chorych na cukrzycę typu 2. Przede wszystkim należy wyeliminować z jadłospisu cukry proste. Nie dotyczy to jedynie słodkich rzeczy, ale także np. białego pieczywa i produktów przetworzonych. Warto także posługiwać się indeksem glikemicznym (IG) wybierając do jedzenia produkty, które nie podnoszą poziomu cukru we krwi.

1. Białe pieczywo nie dla cukrzyków

Do grupy niebezpiecznych dla cukrzyków produktów zalicza się białe pieczywo, czyli chleb i bułki wykonane z mąki z oczyszczonego ziarna. Jest małowartościowe pod względem składników odżywczych (niska zawartość błonnika i witamin), a ponadto zawiera aż 60-78 proc. skrobi (wielocukru składającego się wyłącznie z cząstek glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi). Negatywnie wpływa na stężenie cukru we krwi i jest absolutnie zabronione w diecie cukrzycowej.

2. Tłuste mięsa i wędliny są zabójcze dla cukrzyków

Z diety osób na cukrzyków powinny bezwzględnie z niknąć tłuste mięsa i wędliny.Tłuszcz mięsny to tłuszcz nasycony, który cukrzycy powinni wyeliminować z diety. Wiele przetworzonych mięs zawiera dużo soli, którą cukrzycy muszą radykalnie ograniczać, by nie narazić się na powikłania nadciśnienia.

Na zakazanej liście znajdują się:

wieprzowina, wołowina, baranina, podroby, gęsi, kaczki, tłuste części kurczaka (udka, skrzydełka),

tłuste wędliny, kaszanka, parówki, konserwy mięsne, pasztetowa, salceson, pasztety,

smalec, słonina, boczek, łój, margaryny twarde, olej kokosowy, masło,

esencjonalne wywary mięsne i kostne, zagęszczone zasmażkami, zaprawiane śmietaną.



3. Owoce, których nie można jeść przy cukrzycy

Chociaż owoce są cennym źródłem witamin i substancji bioaktywnych o działaniu prozdrowotnym, to jednocześnie stanowią źródło łatwo przyswajalnego cukru. Proste cukry, szybko wchłaniane z pożywienia, powodują skoki poziomu glukozy we krwi i duże wyrzuty insuliny, co jest szczególnie niewskazane dla osób walczących z cukrzycą. Według zaleceń dietetyków cukrzycy mogą jeść owoce raz dziennie i w ilości nieprzekraczającej 300 g, ale nie wszystkie. Wykluczyć powinni z diety:

owoce w syropach,

kompoty owocowe z cukrem,

owoce suszone i kandyzowane.

4. Jakie desery są zabójcze dla cukrzyka?

Słodycze to produkty o wysokim indeksie glikemicznym, które powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi. Dlatego powinny zostać one wyeliminowane z jadłospisu diabetyków. Zrezygnować należy z:

kremów,

tortów,

marmolad,

deserów z cukrem, z dużą ilością tłuszczu typu pączki, faworki, chałwa, czekolada, lody, budynie na pełnym mleku,

czekolad,

orzechów kokosowych,

orzechów solonych.

5. Czego nie można pić przy cukrzycy?

Cukrzycy powinni całkowicie zrezygnować z alkoholu, a także z:

coca-coli,

napojów gazowanych słodzonych cukrem,

lemoniad.

