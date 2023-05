Taka mała, a tyle może! Sprawdź, co truskawka robi z ciśnieniem

W czym tkwi sekret truskawek?

Truskawki są bogate w antocyjany, czyli przeciwutleniacze, które chronią przed chorobami krążenia i mają zdolność do obniżania ciśnienia tętniczego. Charakterystyczne dla antocyjanów jest to, że jako roślinne barwniki, zabarwiają owoce czy warzywa na kolor fioletowy, czerwony czy czarny. Te przeciwutleniacze znajdziemy nie tylko w truskawkach, ale też w wiśniach, żurawinie, czerwonej kapuście, czarnej porzeczce, aronii czy czarnej jagodzie. Stężenie antocyjanów jest największe w owocach zabarwionych na czarno. W kilogramie świeżych truskawek będzie ich od 150 do 350 mg.

Dobroczynne właściwości antocyjanów zawartych w truskawkach potwierdziły badania Nurses' Health Study, przeprowadzone na dużej grupie 34 tysięcy osób, mających problemy z wysokim ciśnieniem. Obserwowano je przez 14 lat. Okazało się, że osoby, które kilka razy w tygodniu jadły truskawki i jagody, o 8 procent obniżyły ryzyko wysokiego ciśnienia w porównaniu do badanych, którzy antocyjanów w diecie było niewiele.

Wielki zwolennik włączenia do codziennej diety truskawek – głównie ze względu na antocyjany i flawonoidy – to profesor Eric Rimm z Uniwersyettu Harvarda. Już 10 lat temu mówił, że im więcej jagód i truskawek w diecie, tym lepiej. Przez kilka lat jego zespół zbierał dane od prawie 94 tys. kobiet, od 25 do 42 roku życia. Okazało się, że panie, które jadły mniej truskawek i jagód, były narażone na większe ryzyko chorób kardiologicznych, w tym zawału serca. Ryzyko problemów z sercem zwiększyło się u nich o 34 procent w stosunku do badanych, które jadły trzy lub więcej porcji truskawek w tygodniu. Jako porcję określano połowę szklanki wypełnionej owocami. Eric Rimm wyjaśniał, że choć badanie objęło młodsze kobiety, podobne działanie jagody i truskawki wywierają także na bardziej dojrzałe panie, jak i na mężczyzn.

Czy jedzenie truskawek zmniejsza ryzyko zachorowania na raka?

Nie zapominajmy, że truskawki zaliczane są do owoców jagodowych, mających właściwości antynowotworowe. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez Amerykański Instytut Badań nad Rakiem (American Institute for Cancer Research). Dzieje się tak dlatego, ponieważ owoce jagodowe ze względu na zawartość składników mineralnych i witamin pomagają zwalczać wolne rodniki i wykazują działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Zdaniem ekspertów AICR, powinno się spożywać je regularnie, najlepiej filiżankę czy miseczkę wypełnioną owocami każdego dnia.

Jak jedzenie truskawek wpływa na kobiety?

Ciekawe badanie przeprowadzili też naukowcy z Uniwersytetu Stanu Floryda. Obiektem ich zainteresowań były kobiety po menopauzie, borykające się z wysokim ciśnieniem krwi, przekraczającym 130 na 85 mm/Hg. Panie zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich dostawała do spożycia truskawki liofilizowane, czyli zasuszone w taki sposób, aby zachowały świeżość. Druga grupa otrzymywała placebo. Okazało się, że u pań z pierwszej grupy ciśnienie znacznie się obniżyło, co pozytywnie wpłynęło na ich stan zdrowia.

Z kolei wpływ truskawek na poziomy ciśnienia u młodszych kobiet sprawdził zespół z Uniwersytetu w Kalifornii. Badanie również potwierdziło, że panie, które spożywały truskawki minimum 4 razy w tygodniu miały niższe wartości ciśnienia. Badacze tłumaczyli to wysoką zawartością witaminy C w owocach. Ta witamina poprawia stan naczyń krwionośnych i zapobiega ich uszkodzeniu.

Ile truskawek dziennie powinno się jeść?

Aby poprawić stan swojego zdrowia, w tym obniżyć ciśnienie krwi, zjadaj miseczkę truskawek (lub innych owoców jagodowych) dziennie. Kruche ciasta z truskawkami, choć pyszne, zawierają dużo tłuszczu i cukru. Najwięcej antocyjanów znajdziesz w świeżych owocach. Możesz dodawać je na przykład do owsianki, jogurtu, sałatek lub przygotować z nich smoothie.

