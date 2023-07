To najlepsze owoce do mrożenia. Jak dobrze zamrozić jagody?

Mrożenie to jeden z najprostszych i jednocześnie najzdrowszych sposobów na zachowanie warzyw czy owoców na dłużej. Początek lipca to sezon na leśne jagody i warto wykorzystać ten czas, aby w domowej zamrażarce w odpowiedni sposób zachować te owoce.

Czy jagody trzeba myć przed mrożeniem?

Wiele się mówi o konieczności mycia jagód ze względu na możliwość zarażenia bąblowcem. Jaja tego tasiemca mogą znajdować się m.in. na leśnych owocach. WAŻNE: jaja bąblowca pozostają aktywne w temperaturze nawet do -30 stopni Celsjusza. Dlatego przed zamrożeniem trzeba koniecznie umyć jagody.

Jagody przeznaczone do mrożenia najlepiej płukać małymi partiami pod bieżącą wodą. Następnie trzeba je dobrze osuszyć. Można do tego wykorzystać ręcznik papierowy i wysypywać owoce na stół wyłożony ręcznikiem. Osuszenie jagód jest ważne, ponieważ jeśli włożysz do zamrażarki mokre owoce, posklejają się i zamrożą w bryły.

W czym mrozić jagody?

Jagody można mrozić zarówno w pojemnikach, jak i woreczkach do mrożenia. Oba sposoby mają swoich zwolenników, więc wybierz to, co jest dla ciebie najwygodniejsze. Jeśli mrozisz jagody w konkretnym celu: np. aby zrobić z nich zimą jagodowe ciasto albo pierogi, warto pomyśleć o zamrożeniu owoców porcjami (czyli np. jeden woreczek czy jeden pojemnik to porcja na przygotowanie blachy ciasta).

Do czego wykorzystać mrożone jagody?

Mrożone jagody można wykorzystywać dokładnie tak, jak świeże. Ich zaletą jest to, że ze względu na niewielki rozmiar owoców rozmrażają się bardzo szybko. Z mrożonych jagód można zrobić m.in.:

zdrowe koktajle (wystarczy dorzucić garść jagód np. do jogurtu, albo mleka roślinnego i bananów),

proste lody wegańskie (zmiksuj mrożone jagody z kawałkami mrożonych bananów),

ciasto jagodowe,

jagodzianki,

pierogi z jagodami,

jagodowe galaretki.

