Jak zrobić ryż na mleku? Babcia zdradziła mi niezawodny przepis

Ryż na mleku to szybkie, proste, a jednocześnie pyszne danie. Doskonale sprawdza się nie tylko jako deser. Jest świetnym zamiennikiem pieczonej lub złotej owsianki. I, co niemniej ważne, szybko się nie znudzi, bo ryż na mleku ma wiele różnych wersji. W moim domu największą popularnością cieszy się ryż na mleku z cynamonem. Syci, rozgrzewa i dodaje energii. Znika ze stołu w mgnieniu oka. Zobaczcie, jak go przyrządzić.

Ryż na mleku to idealna propozycja dla osób zapracowanych. Można przygotować go dzień wcześniej, a przed podaniem jedynie lekko podgrzać i „doprawić” ulubionymi dodatkami. Co więcej, danie idealnie wpisuje się w ideę zero waste (niemarnowania żywności). Jeśli zostaje ryż z obiadu, warto sięgnąć po przepis mojej babci.

Przepis: Ryż na mleku z cynamonem Ryż na mleku z cynamonem to doskonała propozycja zarówno na deser, jak i na śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g ryżu

750 ml mleka krowiego lub roślinnego

1 łyżeczka masła

2 łyżki miodu lub cukru, (opcjonalnie)

duża szczypta cynamonu

odrobina soli Sposób przygotowania Przygotowanie ryżu z mlekiemWlejcie mleko do garnka z nieprzywierającą powłoką. Wsypcie ryż i dodajcie odrobinę soli. Zagotujcie mleko z ryżem, a następnie zmniejszcie moc palnika. Trzymajcie danie na małym ogniu do czasu aż ryż zmięknie i wchłonie płyn. Nie zapomnijcie o mieszaniu. Jeśli chcecie uzyskać rzadszą konsystencję dolejcie więcej mleka. Do powstałej mikstury dodajcie cukier lub miód. Po około 5 minutach zdejmijcie garnek z palnika. Podawanie ryżu z mlekiemPodawajcie ryż na ciepło posypany cynamonem. Możecie też wykorzystać inne dodatki, na przykład prażone jabłka, orzechy, świeże lub mrożone owoce, skórkę pomarańczową itp.

Do przyrządzania tej potrawy najlepiej nadaje się ryż carnaroli lub arborio. Przede wszystkim dzięki zawartości dużej ilości skrobi. To ona odpowiada za kremową konsystencję gotowego dania. Wymienione odmiany ryżu można również śmiało wykorzystać do przygotowania innych potraw, na przykład risotto z kurczakiem.

Z czym podawać ryż na mleku?

Ryż na mleku wspaniale komponuje się z wieloma dodatkami. Pasuje do niego nie tylko z cynamonem, ale również kurkuma, rodzynki, kakao, suszona żurawina, miód, syrop klonowym czy ulubione owoce (jabłka, maliny, truskawki itp.). Ryż na mleku najlepiej smakuje na gorąco. Po przygotowaniu i doprawieniu od razu powinien trafić na stół.

Dlaczego warto jeść ryż na mleku?

Ryż na mleku dostarcza organizmowi wielu ważnych składników odżywczych i mikroelementów. Zawiera magnez, cynk, fosfor, potas, a także witaminy z grupy B. Dodatek cynamonu sprawia, że danie staje się źródłem przeciwutleniaczy, które neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Regulują stężenie glukozy we krwi. Wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego i zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób nowotworowych. W dodatku ryż na mleku to danie diety lekkostrawnej. Nie obciąża układu pokarmowego.

Ryż na mleku a odchudzanie

Ryż na mleku może wspomagać proces odchudzania. Wiele zależy jednak od ilości oraz jakości składników wykorzystanych do jego przygotowania. Należy bowiem pamiętać, że rodzynki, miód czy syropy smakowe zwiększają kaloryczność dania. Sam ryż na mleku z cynamonem bez rodzynek bądź słodzików jest daniem dietetycznym. Zawiera stosunkowo niewiele kalorii i zapewnia uczucie sytości na długo. W rezultacie zapobiega podjadaniu między posiłkami, a co za tym idzie ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Czytaj też:

Pudding ryżowy z sosem jagodowymCzytaj też:

Dodaję jeden „magiczny” składnik do racuchów z jabłkami. Rozpływają się w ustach