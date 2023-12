Dodaję jeden „magiczny” składnik do racuchów z jabłkami. Rozpływają się w ustach

Tradycyjne racuchy przygotowuje się na bazie mąki, jajek, drożdży oraz mleka. Klasyczny przepis można dowolnie modyfikować. Dodanie pewnych składników sprawia, że placówki stają się jeszcze bardziej puszyste. Moja rodzina nie może im się oprzeć.

Przepis: Racuchy z jabłkami i czekoladą Placuszki w tej wersji rozpływają się w ustach. Uważajcie, bo szybko znikają z talerza. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 kostki gorzkiej lub białej czekolady

2 jajka

80 g mąki pszennej

2 łyżeczki brązowego cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka oliwy

100 g kefiru lub jogurtu naturalnego

300 g jabłek

1 łyżeczka cynamonu

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówJabłka umyj i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Możesz też pokroić je w kostkę. Przesiej mąkę przez sitko. Rozbij jajka i oddziel żółtka od białek. Włącz mikser i zacznij ubijanie piany. Na początku wykorzystaj wolne obroty urządzenia. Gdy na powierzchni białek zaczną pojawiać się pęcherzyki, powoli zwiększaj obroty. Dodatek soli sprawi, że cały proces przebiegnie szybciej. Przygotowanie ciastaMąkę, cukier, proszek do pieczenia i cynamon wsyp do miski. Dodaj żółtka, kefir i wszystko dokładnie wymieszaj, tak by powstała gładka masa. Na koniec dodaj odsączone z nadmiaru soku jabłka i pianę z białek. Rób to delikatnie, tak by masa nie opadła. Smażenie racuchówGdy masa będzie gotowa, rozgrzej oliwę na patelni i rozprowadź ją za pomocą pędzelka. Następnie zacznij smażyć racuchy. Ułóż na patelni porcje ciasta i na każdej umieść po kawałku czekolady. Następnie delikatnie przykryj ją warstwą ciasta. Smaż z obu stron do zarumienienia. Podawanie racuchówGotowe placki odsącz z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym i podawaj.

Jakie jabłka najlepiej nadają się na racuchy?

Wybieraj twarde i lekko kwaskowate jabłka. Takie owoce świetnie nadają się również do zrobienia szarlotki z budyniem albo bezą. Inwestuj w odmiany, takie jak ligol czy antonówka. Zwróć uwagę na to, by sięgać po jabłka z ekologicznych upraw, które nie są pryskane środkami chemicznymi ani sztucznie nawożone. Pamiętaj, że to od ich jakości w dużej mierze zależy finalny smak placuszków.

Racuchy z jabłkami i czekoladą w wersji fit

Chcesz, by racuchy z jabłkami i czekoladą były mniej tuczące? Ogranicz ilość cukru w cieście. Naturalna słodycz płynąca z owoców i pozostałych składników w zupełności wystarczy. Nie używaj też dużo tłuszczu do smażenia placuszków. Zamień mąkę pszenną na owsianą. Zawiera błonnik, który przedłuża uczucie sytości. Pamiętaj też, by nie jeść placuszków na „pusty” żołądek. Nie zapominaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – nie popadaj w skrajności i pozwól sobie czasem na drobne odstępstwa od diety. Dzięki temu unikniesz poczucia, że odchudzanie jest torturą i pasmem wyrzeczeń. Odpowiednie nastawienie to połowa sukcesu, jeśli chodzi o zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Co zrobić, by racuchy z jabłkami nie chłonęły tłuszczu? Dodaj do ciasta odrobinę spirytusu (2 łyżeczki na 500 gramów mąki). Alkohol nie będzie wyczuwalny. Wyparuje podczas smażenia, placuszki będą pulchne i delikatne w środku. Możesz też wykorzystać zwykłą wódkę.

Z czym podawać racuchy?

Racuchy świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Możesz posypać je cukrem pudrem, polać odrobiną miodu bądź roztopioną czekoladą albo podawać je w towarzystwie ulubionych owoców. Dobrze sprawdzi się również szybki sos na bazie jogurtu greckiego, miodu i orzechów. Jeśli jesteś na diecie redukcyjnej, zrezygnuj ze słodkich polew i postaw na prostotę, czyli kilka owoców albo listki mięty. Jedna kwestia nie ulega wątpliwości – racuchy z jabłkiem i czekoladą w każdej wersji smakują obłędnie.

