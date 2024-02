Tak odświeżam zeschnięty ser. Przestałam w końcu wyrzucać jedzenie i marnować pieniądze

Ser żółty to niesamowicie wszechstronny produkt, który można wykorzystać do przygotowania naprawdę wielu potraw. Zaczynając od klasycznych kanapek, zapiekanek, poprzez różnego rodzaju sosy. Dobrze sprawdzi się też jako dodatek do niektórych zup czy sałatek. Często zdarza się, że przed włożeniem sera do lodówki nie domkniemy porządnie opakowania, w którym się znajduje. Później nie można go pokroić, ponieważ jest twardy jak kamień, a do tego zeschnięty i niesmaczny. Ląduje wtedy w koszu na śmieci. Wcale jednak nie musi tak być.

Jak szybko odświeżyć zeschnięty ser?

Choć data przydatności sera zazwyczaj jest długa, to po otworzeniu opakowania często zdarz się, że ser wysycha. Istnieje trik, dzięki któremu zeschnięty ser odświeżycie dosłownie w ciągu kilku chwil. Na czym dokładnie polega? Wystarczy, że zalejecie go chłodnym (ale nie zimnym) mlekiem i odstawicie na około 30 minut. Następnie należy go tylko wyjąć, porządnie osuszyć i gotowe. Możecie wykorzystać również ciepłe mleko, jednak wtedy ser powinien moczyć się w nim dłużej. Po takim zabiegu ser powinien być znów świeży, możecie później użyć go na przykład do zapiekanek. Pamiętajcie też, że ten patent sprawdzi się tylko wtedy, kiedy wasze ser jest zeschnięty. Ta zasada nie dotyczy sera zepsutego.

Kiedy wyrzucić ser, zamiast go odświeżać?

Nie zawsze ser nadaje się do odświeżania. Najpierw musicie sprawdzić, czy w ogóle jest on odpowiedni do jedzenia. Jeśli widnieje na nim pleśń lub ciemne plamy to znak, że taki ser zdecydowanie trzeba wyrzucić. O zepsuciu świadczy też nieprzyjemny zapach i zmieniona konsystencja. Nie może być miękki i kleisty. Jeśli jednak tylko ściemniał i zrobił się nieco suchy – możecie użyć sposobu na jego odświeżenie.

Koniecznie sprawdźcie też, czy ser żółty można jeść codziennie. Jeśli jesteście miłośnikami tego produktu – zobaczcie, jak szybko zetrzeć ser żółty na tarce. Ten patent z pewnością bardzo ułatwi wam życie.

Jak przedłużyć świeżość sera żółtego?

Żeby przedłużyć świeżość żółtego sera, należy go przechowywać w odpowiedni sposób. Trzymanie sera w zamkniętym pojemniku nie zawsze się sprawdza. Rozwiązaniem, dzięki któremu pozostanie on pyszny i świeży, jest zawinięcie go w woskowany papier do pieczenia i dopiero później schowanie do lodówki. W ten sposób będziecie mogli cieszyć się jego smakiem i świeżością nawet do trzech tygodni po otwarciu. Dobrym sposobem na to jest też skropienie go oliwą.

Pamiętajcie również, by ser żółty przechowywać w lodówce z dala od innych produktów – zwłaszcza tych o intensywnym zapachu, bo bardzo łatwo je chłonie. Jeśli chcecie, żeby wasz ser dłużej pozostał świeży, możecie skorzystać też z innych patentów. Chodzi o zawinięcie go w lnianą szmatkę. Powinna być ona wcześniej zamoczona w zimnej i lekko osolonej wodzie. Jeśli chcecie przechowywać ser w hermetycznym opakowaniu – wrzućcie do niego też kostkę cukru, która wchłonie wilgoć, ale też opóźni powstawanie pleśni.

Czytaj też:

Te sery mają właściwości prozdrowotne. Zobacz, jakie gatunki sera warto jeść i dlaczegoCzytaj też:

Ser gorgonzola to naturalny antybiotyk i afrodyzjak. Zobacz, do czego go stosować