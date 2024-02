Dlaczego płaczemy, krojąc cebulę? Już wiem, które sposoby na to są tylko bezsensownymi radami

Krojenie cebuli samo w sobie nie należy do najprzyjemniejszych czynności podczas gotowania. Płakanie w trakcie krojenia cebuli to powszechne doświadczenie, które wielu z nas przeżywa. Łzy często są niestety nieodłącznym elementem, gdy chcemy coś ugotować z użyciem tego warzywa. Zastanawialiście się, dlaczego tak się dzieje i jakie procesy są odpowiedzialne za to, że nasz organizm reaguje właśnie w ten sposób? Tłumaczymy poniżej, dlaczego łzawią oczy w trakcie krojenia cebuli.

Dlaczego płaczemy podczas krojenia cebuli?

Płacz w trakcie krojenia cebuli jest naturalną reakcją naszego organizmu. Ciężko jest ją zatrzymać, jeśli nie użyjemy odpowiedniej „ochrony”. Dlaczego reagujemy właśnie w ten mało przyjemny sposób? Za wszystko odpowiada alliina, czyli siarkowy związek, który jest pochodną aminokwasu – cysteiny. Cebula jest warzywem bogatym w te substancje. Podczas krojenia niszczymy jej tkanki, a przez „rozdrażniamy” i uwalniamy alliinę. Sama w sobie nie jest jednak bezpośrednim powodem naszych łez. „Współwinowajcą” jest tutaj allinaza, czyli enzym, dzięki któremu możliwe jest zajście tej reakcji. Uaktywnia się wtedy kolejny enzym i kwas sulfonowy przemienia się w czynnik łzawiący. Jest to ciecz, która ulatnia się w łatwy sposób i błyskawicznie przedostaje się do naszych oczu, a w konsekwencji dochodzi do podrażnienia nerwów czuciowych. Oczy zaczynają nas wtedy piec, a czasami lecą łzy.

Co zrobić, żeby nie płakać w trakcie krojenia cebuli?

Żeby nie doszło do podrażnienia w trakcie krojenia cebuli, musimy sprawić, by wspomniane wcześniej substancje nie dostały się do naszych oczu. Jednym ze sposobów jest założenie ochronnych gogli, ale oczywiste jest, że metoda ta będzie mało komfortowa, a więc skorzysta z niej minimalna liczba osób. W podobny sposób działają jednak też soczewki kontaktowe, a więc ci, którzy je noszą, śmiało mogą czuć się „bezpieczni”. Jeśli po domu chodzicie bez soczewek – warto je zakładać przed krojeniem tego warzywa.

Pomóc powinno też krojenie cebuli przy włączonym wyciągu – w ten sposób nieprzyjemne opary znikną razem z wciąganym powietrzem. Dobrą metodą jest też schłodzenie cebuli, ponieważ zmniejszymy wtedy ilość związków, które są uwalniane. Do krojenia warto wybrać też naprawdę ostry nóż, ponieważ w ten sposób w mniejszym stopniu uszkodzimy tkanki tego warzywa.

Sposoby, które nie działają na płacz podczas krojenia cebuli

Każdy z nas chciałby uniknąć płaczu podczas krojenia cebuli. Nie wszystkie popularne sposoby jednak działają. Wiele z nich to mity. Nie pomoże na przykład żucie gumy podczas tej czynności. Czasami można zetknąć się również ze stwierdzeniem, by w tym czasie językiem dotykać podniebienia i oddychać przez usta – to również jest jedynie mit, który nie ma nic wspólnego ze skuteczną ochroną przed łzami. Podgrzanie cebuli w mikrofali przed jej krojeniem również na nic się zda i wcale nie powstrzyma płaczu.

Warto też sprawdzić, jak przechowywać cebulę.

