Mały myk sprawi, że placki ziemniaczane przestaną ciemnieć, a do tego staną się jeszcze smaczniejsze

Placki ziemniaczane zaliczane są do jednego z ulubionych dań Polaków. Nic dziwnego, ponieważ są szybkie w przygotowaniu, a do tego bardzo sycące. Co więcej, jest to niezwykle tania potrawa i można podać ją na wiele sposobów. Zaczynając od zaserwowania takich placków z gulaszem lub sosem pieczarkowym, a kończąc na lubianym przez niektórych sposobie, czyli posypaniu ich cukrem lub dodaniu odrobiny kwaśnej śmietany. Zdarza się jednak, że masa ziemniaczana ciemnieje jeszcze zanim zaczniecie smażyć placki. Jest na to prosty sposób, z którego korzystają najlepsze gospodynie domowe.

Co zrobić, żeby placki ziemniaczane nie ciemniały?

Pewnie każdemu z was zdarzyło się, że chwilę po przygotowaniu masy ziemniaczanej na placki była ona już lekko ciemna, a w konsekwencji – bardzo nieapetyczna. Dzieje się tak, ponieważ ziemniaki zawierają enzym (oksydazę polifenolową), który wchodzi w reakcję z powietrzem. Nie wpływa to na smak ziemniaków i usmażonych później placków, jednak dla wielu osób jest to dość kłopotliwe i skutecznie zniechęca do przygotowywania tej potrawy.

Jest jednak prosty patent, by temu zaradzić. Stosuje go między innymi Magda Gessler. Chodzi o dodanie do masy ziemniaczanej odrobiny śmietany lub gęstego jogurtu naturalnego. Dodatek ten wpłynie pozytywnie na smak dania, a dodatkowo może jeszcze poprawić jego konsystencję. Te produkty spowolnią ciemnienie masy ziemniaczanej z uwagi na to, że są kwaśne. Kolejny sposób polega na dodaniu kilku kropli soku z cytryny – w tym przypadku musicie jednak liczyć się z tym, że dla osób z bardziej „wrażliwym podniebieniem” może być on delikatnie wyczuwalny – nie jest to tak neutralny dodatek jak śmietana czy jogurt, jednak sprawdzi się, jeśli nie macie tych produktów pod ręką.

Jak spowolnić ciemnienie masy ziemniaczanej? Inny patent

Możecie też postawić na inny trik, który polega na ograniczeniu kontaktu masy ziemniaczanej z powietrzem. Jak to zrobić? Wystarczy, że masę, która znajduje się w misce, oprószycie delikatnie mąką ziemniaczaną lub pszenną. Zróbcie to po starciu wszystkich ziemniaków, a chwilę przed smażeniem po prostu porządnie wymieszajcie całość. Musicie jednak uważać, by nie wsypać zbyt dużo mąki, ponieważ wtedy wpłynie to negatywnie na konsystencję całej masy.

Masę ziemniaczaną możecie też przykryć folią i wstawić do lodówki – ta metoda sprawdzi się, gdy chcecie odłożyć smażenie placków ziemniaczanych na później. Żeby uniknąć ciemnienia ziemniaków, po obraniu warto też włożyć je od razu do zimnej wody. Wtedy warzywa będą mieć utrudniony kontakt z powietrzem, a to z kolei zahamuje proces zmiany ich barwy. Sprawdźcie też, jak przygotować placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni. Możecie jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę i wykorzystać patent na placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków.

Czytaj też:

Takie ziemniaki zawierają w sobie groźną truciznę. Mąż aż krzyknął, jak zobaczył, że po nie sięgamCzytaj też:

Placki ziemniaczane z tym dodatkiem to mistrzostwo świata. Zakochałam się w nich od pierwszego kęsa