Miksuję dwa składniki. W dwie minuty mam gotowy najprostszy deser na świecie

Tej słodkości nie przebije żaden sklepowy batonik. Jest pyszna, zdrowa, a w dodatku nie wymaga dużego nakładu pracy. Nie musisz niczego gotować, smażyć ani piec. Jedyne czego tak naprawdę potrzebujesz to sprawnie działający mikser lub blender, dwie minuty wolnego czasu i dwa składniki, które bez trudu znajdziesz w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Jak zrobić najprostszy deser na świecie?

Weź dwa banany i obierz je ze skórki. Następnie pokrój owoce na mniejsze kawałki i wrzuć je do kielicha blendera. Potem dodaj około 100 gramów serka mascarpone i całość zmiksuj na gładką masę. Jak widzisz przepis jest dziecinnie prosty, a jednocześnie obłędnie pyszny. Jeśli chcesz możesz go urozmaicić i wzbogacić skład deseru o inne ulubione składniki, na przykład gorzką czekoladę, maliny, borówki, jabłka, orzechy włoskie, pistacje, maślane herbatniki, krakersy itp. Ciekawym rozwiązaniem jest również podzielenie kremu na dwie części, wymieszanie jednej z nich razem z kakao, a potem ułożenie deseru w szklance lub pucharku tak, by powstały warstwy. Wystarczy, że będziesz nakładać łyżką raz ciemny, raz jasny krem.

Mascarpone w diecie

Mascarpone nie tylko świetnie smakuje, ale też ma wiele wartości odżywczych. Dostarcza organizmowi łatwo przyswajalnego białka, które zapewnia uczucie sytości. Trzeba jednak pamiętać, by nie przesadzać z ilością serka w diecie. Spożywany w zbyt dużych ilościach może prowadzić do podwyższenia poziomu cholesterolu w organizmie i rozwoju wielu różnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy otyłość. Z jedzenia mascarpone powinny zrezygnować osoby z nietolerancją laktozy.

Inne propozycje prostych i szybkich deserów

Mascarpone z bananem to niejedyny deser, jaki możesz stworzysz w kilka minut. Jeśli chcesz szybko zjeść coś słodkiego, możesz sięgnąć też po jogurt naturalny i połączyć go z miodem oraz posiekanymi orzechami lub pokrojonymi w kawałki owocami, na przykład jabłkami czy truskawkami. Skład przekąski zależy tak naprawdę wyłącznie od ciebie. Modyfikuj go, zmieniaj i ulepszaj tak, by stworzyć deser na miarę swoich upodobań.

Czytaj też:

Bananowa babeczka z mikrofali. W 7 minut mam gotowy pyszny i sycący deserCzytaj też:

Proste ciasto bananowe, które zawsze się udaje. Nie popełnij tego błędu podczas kupowania bananów