Lidl rozdaje masło i mleko „za grosze”. Żal nie skorzystać z tak dobrych okazji

Majówka już za nami. To dobry czas, by uzupełnić kulinarne zapasy. Nadarza się bowiem okazja, by sporo zaoszczędzić. Lidl sprzedaje mnóstwo produktów po obniżonych cenach. Klienci, którzy skorzystają z promocji mogą kupić „za grosze” między innymi mleko czy masło. A jak wiadomo te produkty schodzą w kuchni na pniu. Są podstawowym składnikiem wielu różnego rodzaju potraw i wypieków. Zawsze warto więc mieć w zanadrzu kilka dodatkowych sztuk, by nie biegać zbyt często do sklepu.

Tanie masło Lidlu

Oferta na masło jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Zdobycie oprogramowania nic nie kosztuje. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim telefonie komórkowym, a potem przejść krótki proces rejestracji i aktywować odpowiedni kupon. Klienci, którzy wykonają te czynności będą mogli kupić masło 50 procent taniej za 2,85 złotych (cena regularna wynosi 5 złotych i 70 groszy).

Posiadanie aplikacji Lidl Plus i aktywacja kuponu to jednak niejedyne warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z promocji. Trzeba jeszcze nabyć trzy opakowania tłuszczu. Każde kolejne będzie sprzedawane po „zwykłej” cenie. Warto też podkreślić, że obniżka dotyczy produktu konkretnej marki – masła extra Pilos (83%) o wadze 200 gramów. Co ważne, akcja promocyjna obowiązuje tylko w poniedziałek i we wtorek – 6 i 7 maja 2024 roku.

Atrakcyjne oferty na mleko i olej

Lidl obniżył również ceny mleka. Promocja obowiązuje od poniedziałku do środy (6-8 maja 2024 roku). W tym okresie przy zakupie sześciu sztuk mleka UHT marki Łowicz (1,5%) za jedno opakowanie zapłacisz 1 złoty i 69 groszy, czyli 50 procent taniej. Cena regularna wynosi bowiem 3 złote i 39 groszy. Na jeden paragon możesz nabyć tylko 12 sztuk mleka. Każdy kolejny karton będzie sprzedawany po cenie przed obniżką.

Natomiast w środę, czyli 8 maja 2024 roku, możesz otrzymać za darmo olej rzepakowy marki VitaDor. Wystarczy, że aktywujesz specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus i kupisz jedną butelkę tłuszczu o litrowej pojemności (1+1 gratis). Musisz się jednak pospieszyć. Akcja promocyjna na olej trwa tylko jeden dzień.

