Babcia pokazała mi, jak przechowywać czosnek. Powinna dostać medal za ten patent

Czosnek znajduje w kuchni bardzo szerokie zastosowanie. Jest składnikiem sosów, zup, dań mięsnych, warzywnych i makaronowych. Dodaje potrawę smaku i aromatu. Ma również wiele cennych właściwości. Wykazuje działanie przeciwgrzybicze oraz antybakteryjne. Wzmacnia odporność. Zmniejsza stany zapalne tkanek i obniża ciśnienie krwi. Co więcej, redukuje poziom „złego cholesterolu” i reguluje stężenie glukozy w organizmie. Warto jednak podkreślić, że niewłaściwie przechowywane warzywo może szybko stracić wszystkie swoje zalety. Zobacz, jak przechowywać czosnek.

Babciny trik na przechowywanie czosnku

Babcina sztuczka jest bardzo prosta. Polega na zasypywaniu czosnku solą. Oba składniki należy ułożyć w słoiku warstwami. Najpierw czosnek, potem przyprawa. Nie musicie przy tym obierać warzywa z łupin ani przygotowywać go w żaden inny sposób. Wypełniony słoik szczelnie zamknijcie i trzymajcie go w suchym, chłodnym miejscu. Tak przechowywane warzywo zachowa świeżość przez 12 miesięcy.

Jeśli nie macie pod ręką wystarczająco dużego słoika, który pomieści całe główki czosnku, zmodyfikujecie nieco przedstawiony patent. Obierzcie warzywo i zetrzyjcie je na tarce, a następnie zasypcie solą. Gdy wypełnicie już cały słoik warstwami, zakręćcie naczynie. Starty czosnek przechowujcie w lodówce, wówczas przetrwa nawet pół roku.

Inny patent na przechowywanie czosnku

Świetnym rozwiązaniem, które pozwala zachować aromat i smak czosnku na dłużej jest suszenie warzywa. Jak to zrobić? Główkę czosnku podzielcie na mniejsze części i obierzcie z łupin. Każdy ząbek pokrójcie na cienkie plasterki. Następnie wyłóżcie blachę papierem do pieczenia i poukładajcie na niej plasterki czosnku. Poszczególne kawałki nie powinny się ze sobą stykać. Tak przygotowany czosnek pieczcie w piekarniku nagrzanym do temperatury 100 stopni Celsjusza przez około półtorej godziny. Kontrolujcie stopień wysuszenia płatków i mieszajcie je od czasu do czasu. Gotowy wysuszony czosnek przełóżcie do słoika. Naczynie przechowujecie w suchym i chłodnym miejscu, które nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czytaj też:

Ten szybki i tani obiad robię z 4 składników w 15 minut. To rarytas rodem z PRL-uCzytaj też:

Przepis na te zdrowe muffiny dostałam od koleżanki. Jeden składnik mocno mnie zaskoczył