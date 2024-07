Jajka za grosze i tanie borówki w Lidlu. Kupiłam je i zrobię z nich pyszne śniadanie. Poznaj ofertę i przepis

Gdy zajrzałam do gazetki Lidla, na mojej twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Zobaczyłam, jakie produkty objęto promocją i od razu wiedziałam, co zaserwuje bliskim na śniadanie. Przysmak, któremu nikt nie jest w stanie się oprzeć, czyli omlet na słodko z borówkami. Zanim jednak przystąpiłam do realizacji planu, poszłam na zakupy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z obniżki i zaoszczędzić.

Jak skorzystać z oferty na tanie jajka i borówki w Lidlu?

Promocja jest skierowana do wszystkich klientów sieci Lidl. Nie trzeba posiadać aplikacji zakupowej, by z niej skorzystać. Nie ma też żadnych odgórnie narzuconych limitów. Wystarczy przyjść do sklepu i nabyć stosowne produkty. Na opakowanie świeżych jajek (klasa A, wielkość M) wydałam 14,49 złotych. Mieści się w nim 30 sztuk. Koszt jednego jajka nie przekracza więc 50 groszy. Natomiast cena borówek amerykańskich wynosi 8 złotych i 49 groszy za opakowanie o wadze 400 gramów. To niespełna 50 procent taniej niż „normalnie”, czyli poza promocją. Cena przed obniżką, jak informuje sieć Lidl, to 16 złotych i 79 groszy. Oferta na oba produkty obowiązuje od czwartku do soboty (11-13 lipca 2024 roku).

Co zrobić z jajek i borówek zakupionych w Lidlu?

Borówki i jajka to świetna „baza” pysznego i pożywnego śniadania. Możesz wykorzystać te produkty do zrobienia omletu. Przyrządzenie tego przysmaku nie wymaga dużego doświadczenia w kuchni. Nie zajmuje też wiele czasu. Wystarczy ubić pianę z białek, wymieszać ją z paroma składnikami i usmażyć omlet na patelni z odrobiną masła.

Przepis: Omlet z borówkami To świetna propozycja na letnie śniadanie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 150 g borówek

2 jajka

2 łyżki mąki

sól

masło do smażenia Sposób przygotowania Robienie omletuOddziel białka od żółtek i ubij z nich pianę. Szczypta soli przyspieszy proces. Następnie roztrzep żółtka i wymierzaj je delikatnie z pianą. Przesiej mąkę przez sito i dodaj ją do masy. Całość wymieszaj. Smażenie omletuRozgrzej tłuszcz na patelni i wylej masę jajeczną na patelnię. Smaż przez około 4-5 minut. Potem przewróć omlet na drugą stronę i smaż przez kolejne 2-3 minuty na złoty kolor. Podawanie omletuOmlet nafaszeruj borówkami. Możesz je lekko rozgnieść lub zmiksować.

Wskazówka: W moim przepisie użyłam borówek i nafaszerowałam nimi omlet. Możesz sięgnąć też po inne rozwiązanie i wrzucić owoce bezpośrednio do masy jajecznej.

Rada: Omlet możesz podać w towarzystwie innych owoców, na przykład moreli czy malin. Jest to jednak tylko jedna z wielu różnych opcji. Wybór dodatków i sposób podania zależą wyłącznie od twoich preferencji.

