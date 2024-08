Katarzyna Bosacka wskazuje najzdrowszy chleb. Takie pieczywo kupujcie

Nie trzeba nikogo przekonywać, że klasyczny biały chleb nie jest najlepszym wyborem żywieniowym. Produkuje się go z wysoce przetworzonej mąki pszennej, pozbawionej wielu wartości odżywczych. Co więcej, w składzie takiego pieczywa bardzo często znaleźć można spore ilości soli i cukru, a także różnego rodzaju spulchniacze. Ich nadmiar w diecie zwiększa ryzyko występowania wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze itp. Dlatego tak ważne jest, by wybierać pieczywo dobrej jakości. Jaki chleb jest najzdrowszy? Na to odpowiada w jednym z opublikowanych postów dziennikarka i edukatorka żywieniowa Katarzyna Bosacka.

Chleby wieloziarniste i pełnoziarniste – zobacz różnicę

Lepszym wyborem niż biały chleb będzie pieczywo pełnoziarniste wytwarzane na bazie nieoczyszczonej mąki. Zazwyczaj ma ono ciemny, brązowy kolor. Jest też dość ciężkie. Ma w swoim składzie duże ilości błonnika, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości po posiłku i usprawnia przemianę materii. W tym miejscu warto jednak poczynić pewne zastrzeżenie. W sklepach znaleźć można pieczywo określane jako wieloziarniste lub pełne ziarna. Wbrew pozorom, nie jest to chleb pełnoziarnisty, lecz produkt pszenny z dodatkiem ziaren, takich jak siemię lniane, nasiona słonecznika, sezam czy pestki dyni. Katarzyna Bosacka przestrzega, by nie stawiać znaku równości między wskazanymi produktami.

Jaki chleb jest najzdrowszy?

Najzdrowszym i najlepszym pieczywem jest według dziennikarki chleb pełnoziarnisty, który powstaje z mąki żytnej. Zawiera ona największe ilości błonnika (porównaniu z innymi rodzajami pieczywa). Można w niej znaleźć również wiele mikroelementów, na przykład cynk, żelazo, mangan, potas czy witaminy z grupy B. Przeprowadzone badania dowiodły, że chleb żytni nie tylko poprawia trawienie, ale też obniża poziom „złego cholesterolu” i reguluje stężenie glukozy we krwi. Dzięki temu może odegrać ważną rolę w profilaktyce rozmaitych schorzeń, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego.

Warto jednak podkreślić, że nie każdy może sięgać po pieczywo żytnie pełnoziarniste. Przeciwskazaniem do jego spożywania są przewlekłe schorzenia występujące w obrębie układu pokarmowego (refluks przełykowo-żołądkowy, wrzody żołądka etc.). Z tego produktu powinny również zrezygnować pacjenci po operacji w obrębie jamy brzusznej).

Czytaj też:

Te kanapki to skarbnica prozdrowotnych właściwości. Sekret tkwi w jednym składnikuCzytaj też:

Zupa z tych warzyw przebija nawet obiad u mamy. Przepis „podkradłam” dietetyczce