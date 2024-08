Mięso i mleko ponad połowę taniej w Lidlu. Możesz zaoszczędzić przeszło 100 złotych

Podstawowym warunkiem, który pozwala na skorzystanie z promocyjnych ofert na mleko pasteryzowane i mięso jest posiadanie aplikacji Lidl Plus. To darmowe oprogramowanie dostępne w sklepie internetowym. Wystarczy je pobrać, zainstalować w swoim telefonie, zeskanować podczas zakupów i aktywować wybrany kupon. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut.

Tanie i dobre mięso w Lidlu – warunki oferty

Lidl znacznie obniżył ceny dwóch rodzajów mięs. Oba świetnie nadają się na grilla. Chodzi o karkówkę wieprzową oraz kiełbasę śląską. Koszt pierwszego produktu „spadł” o 60 procent i wynosi obecnie 9 złotych i 49 groszy za kilogram (zamiast 23,98 zł). Możesz nabyć maksymalnie 3 kg na jeden kupon. Przy zakupie takiej ilości mięsa zaoszczędzisz ponad 4o złotych. Musisz się jednak śpieszyć, bo promocja trwa tylko 2 dni. Obowiązuje od poniedziałku do środy (12-13 sierpnia 2024 roku).

Jeszcze bardziej ucieszą się fani kiełbasy śląskiej. Za kilogram mięsa w rozmiarze XXL zapłacisz jedynie 7 złotych i 50 groszy. Regularna cena poza obniżką wynosi natomiast niespełna 23 złote. W tym przypadku również obowiązuje limit 3 kilogramów mięsa na jeden kupon. Akcja promocyjna została jednak zaplanowana na nieco dłuższy okres. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę (12-14 sierpnia 2024 roku).

Jak kupić tanie mleko w Lidlu?

Lidl zmniejszył o ponad połowę ceny mleka UHT. Oferta dotyczy nabiału marki Łowicz (3,2 procent tłuszczu). Obniżka obowiązuje jednak dopiero przy zakupie sześciu jednolitrowych kartonów. Koszt jednego opakowania wyniesie wówczas 1,79 złotych. Jeden klient może włożyć do swojego koszyka maksymalnie 12 sztuk produktu. Akcja trwa od 12 do 14 sierpnia 2024 roku.

A jeśli nie przepadasz za mlekiem pasteryzowanym, zainwestuj w Mleko świeże od rolnika marki Pilos. Zapłacisz za nie 37 procent taniej, czyli 2,99 zł (zamiast 4 złotych i 79 groszy). Nabiał sprzedawany jest w szklanych butelkach o pojemności 750 mililitrów. Warto podkreślić, że ta oferta różni się od innych przedstawionych powyżej. Nie obowiązują tu żadne limity. Nie trzeba też posiadać aplikacji Lidl Plus, by skorzystać z promocji. Wystarczy przyjść do sklepu i zrobić zakupy w poniedziałek, we wtorek lub w środę (12-14 sierpnia 2024 roku).

