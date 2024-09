Cukier za mniej niż 2 złote w Biedronce. Możesz zrobić spory zapas, ale musisz się pospieszyć

Cukier to jeden z najczęściej wykorzystywanych produktów w polskiej kuchni. Jest doskonałym dopełnieniem wielu deserów i napojów. Bywa też wykorzystywany jako środek konserwujący żywność. Spowalnia procesy fermentacji i gnicia, które odpowiadają za psucie się artykułów spożywczych, na przykład pieczywa. Już niewielka ilość słodkiej przyprawy wystarczy, by chleb i bułki dłużej zachowały swoją świeżość. Teraz możesz nabyć słodką przyprawę w bardzo atrakcyjnej cenie. Poznaj wszystkie warunki promocji.

Cukier w Biedronce „za grosze” – jak go kupić?

Warunki promocji są jasne. Obniżka cen dotyczy produktów kilku wybranych marek, takich jak Sweet Family, Diamant, Polski Cukier oraz Cukier Królewski. By zaoszczędzić, musisz włożyć do koszyka minimum 10 kilogramów słodkiej przyprawy. Wtedy za kilogram cukru zapłacisz 1,95 zł, czyli ponad 50 procent mniej niż „normalnie”. Regularny koszt to 3 złote i 99 groszy. Pamiętaj, że wskazana oferta obowiązuje przez ograniczony czas, bo tylko trzy dni. Promocja trwa od czwartku do soboty (19-21 września 2024 roku). Ma też swój limit. Jeden klient nie może kupić więcej niż 20 kilogramów produktu.

Nie zapominaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – oferta na tani cukier jest skierowana do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Jak je zdobyć? Bardzo prosto. Kartę otrzymasz za darmo przy kasie w każdym sklepie sieci działającym w Polsce. Nie musisz też płacić za aplikację. Wystarczy, że ściągniesz aplikację ze sklepu internetowego i zainstalujesz ją na swoim telefonie komórkowym.

Jak przechowywać cukier?

Cukier najlepiej trzymać w suchym i chłodnym miejscu. Pod wpływem wilgoci przyprawa zbryla się, tworząc nieestetyczne grudki. Należy chronić też produkt przed molami spożywczymi. Warto przesypać go z oryginalnego opakowania do szczelnego pojemnika przeznaczonego do przechowywania żywności i postawić z dala od innych artykułów spożywczych. Nie zapominaj, że cukier bardzo szybko absorbuje nie tylko wilgoć, ale też zapachy.

