Dobre masło w Lidlu za pół darmo. Żal nie skorzystać z okazji, ale trzeba się spieszyć

Oferta na tanie masło jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Ale na dobrą sprawę skorzystać z niej może każdy, bo zdobycie oprogramowania jest naprawdę proste. Wystarczy ściągnąć je ze sklepu internetowego i zainstalować je na swoim telefonie. Pobranie i użytkowanie aplikacji nie wymaga uiszczania żadnych opłat.

Jak zdobyć masło za pół darmo w Lidlu?

Promocja organizowana w ramach akcji „Tania sobota w Lidlu” obejmuje masło extra 82% marki Koło sprzedawane w opakowaniach po 200 gramów. By skorzystać z obniżki cen, trzeba kupić trzy sztuki produktu. Wtedy za jedną kostkę zapłacimy 3 złote i 69 groszy. To ponad połowę taniej niż „normalnie”. Regularna cena wynosi bowiem 7 złotych i 49 groszy. Przy zakupie należy zeskanować aplikację Lidl Plus i aktywować dostępny w niej kupon.

Pamiętaj, że promocja na tanie masło w Lidlu ma jednak pewna ograniczenia. Po pierwsze, na jeden kupon można kupić wyłącznie 3 sztuki produktu. Po drugie, obniżka cen obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w sobotę, 21 września 2024 roku. Musisz się więc pospieszyć, jeśli chcesz skorzystać z okazji.

Jak wykorzystać masło w kuchni?

Masło to nie tylko świetne smarowidło do kanapek, ale też nośnik smaku. Możesz je wykorzystać do przygotowania wielu różnych potraw. To niezastąpiony składnik słodkich wypieków, na przykład ciast i ciasteczek (szarlotek, serników etc.), a także rozmaitych kremów, sosów (między innymi beszamelowego) zapiekanek czy tart. Na tym tłuszczu można też smażyć. Jajecznica przyrządzona na maśle jest bardzo delikatna i kremowa. Zyskuje też przyjemny, maślany posmak.

Pamiętaj, że masło powinno być przechowywane w lodówce, w szczelnym pojemniku. W przeciwnym razie tłuszcz szybko wchłonie zapachy wydzielane przez inne produkty trzymane w chłodziarce. Nie musisz się obawiać, że takie schłodzone masło trudno ci będzie rozsmarować. Istnieje genialny patent, który pozwala je zmiękczyć. I to w zaledwie kilka sekund.

Czytaj też:

To najzdrowszy owoc na serce. Teraz dostaniesz go w Lidlu za pół darmoCzytaj też:

Lidl i Biedronka mówią jednym głosem. Ostrzegają przed skutkami przepisów, które zaczną wkrótce obowiązywać