Lidl rozdaje dobrą kawę za darmo. Możesz dostać nawet pół kilograma, ale musisz się pospieszyć

Dobra kawa nie należy do najtańszych, a okazja do tego, by nabyć ją po atrakcyjnej cenie nie zdarza się zbyt często. Dlatego warto skorzystać z oferty, którą dla wszystkich miłośników „małej czarnej” przygotował Lidl. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by zaoszczędzić.

Darmowa kawa w Lidlu – warunki oferty

Oferta Lidla dotyczy konkretnego produktu. Chodzi o kawę mieloną Lavazza Qualita Oro. To stuprocentowa arabika. Co zrobić, by dostać ją za darmo? Zasady są proste. Gdy kupisz jedną sztukę w cenie 21,99 zł, drugą dostaniesz gratis. Kawa jest sprzedawana w opakowaniach o wadze 250 gramów. Akcja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w sobotę, 28 września 2024 roku. Lepiej zapisz sobie tę datę, jeśli chcesz zaoszczędzić.

Oferta na darmową kawę jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Nie zapomnij więc o zeskanowaniu jej przy kasie i aktywacji promocyjnego kuponu. Oprogramowanie jest bezpłatne. Wystarczy ściągnąć je ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim telefonie komórkowym. Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – na jeden kupon dostaniesz nie więcej niż 2 opakowania kawy gratis.

Jak przechowywać kawę?

Kawę najlepiej przesypać ze sklepowej torebki do suchego, hermetycznego i szczelnie zamykanego pojemnika. Należy trzymać je w miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, na przykład w szafce kuchennej. Pamiętaj, że kawa bardzo szybko wchłania zapachy innych produktów. Szybko też wietrzeje. Warto więc przestrzegać przywołanych wyżej zasad, by zachować jej wyjątkowy aromat jak najdłużej i zmniejszyć ryzyko pleśnienia produktu. Pamiętaj, że zepsutej kawy nie należy spożywać. Trzeba ją w całości wyrzucić do kosza.

