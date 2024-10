Dobre kawy za półdarmo i ciekawe gratisy w Biedronce. W weekend możesz sporo zaoszczędzić

Weekend dostarcza kolejnych szans na odciążenie domowego budżetu. Jeśli w ciągu tygodnia nie zdążyłeś uzupełnić kuchennych zapasów, nie martw się. Jeszcze nic straconego. Możesz nadrobić zaległości, a przy okazji sporo zaoszczędzić. Wystarczy, że w najbliższym czasie pójdziesz do Biedronki. Przygotuj sobie wcześniej listę zakupów. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz i nie przegapisz żadnej superoferty. By ułatwić ci zadanie, w jednym miejscu zebraliśmy najlepsze promocje.

Tanie i dobre kawy w Biedronce

Na początek dobra kawa. Z całą pewnością nie powinno jej zabraknąć w twojej kuchni, zwłaszcza jeśli nie wyobrażasz sobie dnia bez „małej czarnej”. Teraz możesz kupić ten produkt w bardzo okazyjnej cenie. Co ważne, promocja nie dotyczy jednego konkretnego artykułu, ale wielu wyrobów znanych marek. Jakie warunki trzeba spełnić, by zaoszczędzić? Musisz kupić dwa opakowania kawy ziarnistej spośród następujących marek:

Eduscho,

MK Cafe,

Cafe d'Or,

Lavazza,

Jacobs,

Tchibo.

Możesz je dowolnie łączyć. Jeśli włożysz do koszyka dwa opakowania kawy, za jedną ze sztuk zapłacisz 60 procent mniej niż „normalnie”. Obniżka dotyczyć będzie tańszego produktu. Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – promocja ma ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny – jeden klient może nabyć nie więcej niż 6 opakowań kawy, w tym trzy z rabatem. Dobra wiadomość jest taka, że akcja trwa dwa dni, od piątku do soboty (4-5 października 2024 roku). Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by zdobyć aż 12 sztuk produktu. Wskazana oferta jest skierowana do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Darmowy makaron i olej w Biedronce

Biedronka przygotowała też ciekawą ofertę dla fanów makaronu. Promocja obejmuje wszystkie makarony marki Pastani. Kup dwa z nich, a trzeci dostaniesz gratis. Ta sama zasada dotyczy oleju. Ten tłuszcz również sieć rozdaje za darmo. Co zrobić, by go dostać? Trzeba zdecydować się na wybór produktów spośród takich marek jak: Olej Polski, Olej Kujawski i Olej Wyborny.

Na wskazane oferty nie nałożono żadnych limitów. Skierowano je do wszystkich klientów, nie tylko posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Warto zwrócić uwagę na fakt, że akcje „2+1 gratis” mają pewien „haczyk” – za darmo otrzymuje się najtańszy wybrany produkt. Nie zmienia to jednak faktu, że można zaoszczędzić. Promocja na olej i makaron trwa od piątku do soboty (4-5 października 2024 roku).

