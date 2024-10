Biedronka „ścina” ceny masła o połowę, ale tylko jednego dnia. Zapisz datę i oszczędzaj

Nie zdążyłeś kupić masła w weekend? A może twoje kuchenne zapasy okazały się zbyt małe? Teraz możesz je uzupełnić, nie martwiąc się przy tym o domowy budżet. Biedronka znacznie obniżyła ceny tłuszczu i sprzedaje go swoim klientom za półdarmo. Żal przegapić tak dobrą okazję. Dlatego nie czekaj dłużej i sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by mieć masło za pół ceny.

Tanie masło w Biedronce – warunki oferty

Promocja na tanie masło dotyczy produktu marki Łowicz i jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. By z niej skorzystać, musisz posiadać dedykowaną kartę lub aplikację. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić. Rabat zostanie naliczony tylko w sytuacji, gdy kupisz 3 kostki Łowickiego Masła Extra 82% o łącznej wadze 600 gramów. Nie możesz włożyć do koszyka ani więcej ani mniej produktu. Wtedy za jedną sztukę zapłacisz 3 złote i 69 groszy. To o 53 procent mniej niż „normalnie”. Regularna cena wynosi bowiem niespełna 8 złotych.

Nie zapominaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – przedstawiona oferta ma ograniczenia czasowe. Akcja trwa tylko jeden dzień. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz zrobić zakupy w Biedronce we wtorek, 15 października 2024 roku. Jeżeli odwiedzisz sieć w innym terminie niż ten wskazany powyżej rabat na masło nie zostanie naliczony i zapłacisz za nie regularną cenę.

Gdzie trzymać masło?

Po zakupie przełóż masło do szczelnie zamykanego pojemnika, a ten umieść w lodówce, z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywną woń. Tłuszcz pochłania bowiem szybko wszelkie zapachy. Jeśli masz w domu duży zapas masła i nie wiesz, że nie zużyjesz wszystkiego od razu, podziel masło na mniejsze porcje i zamróź. Dzięki temu przedłużysz świeżość i trwałość produktu, nawet do sześciu miesięcy. Użyj do tego celu specjalnych woreczków do zamrażania żywności.

