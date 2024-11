Tani cukier na święta kupisz już teraz. Zobacz, gdzie warto zrobić zakupy i ile zaoszczędzisz

Jeżeli chcecie kupić zapas cukru, koniecznie wybierzcie się do Stokrotki. Dostaniecie ten produkt w bardzo okazyjnej cenie, ale jest jeden warunek. Zobaczcie, co trzeba zrobić, by mieć tani cukier.

Dzięki aktualnej promocji na cukier możecie zaopatrzyć się w ten słodki składnik po wyjątkowo korzystnej cenie. To świetny moment na zrobienie zapasów. Z pewnością wykorzystacie większą ilość cukru już za jakiś, podczas bożonarodzeniowych przygotowań. Cukier jest nieodłącznym składnikiem wielu potraw i napojów. Słodzimy nim herbatę, kawę, ale też dodajemy do deserów, ciast i innych wypieków. Niestety, produkt ten ciągle drożeje, dlatego warto wykorzystać moment i kupić go w naprawdę okazyjnej cenie. Tym bardziej, że produkt ten łatwo przechowywać. Tani cukier w Stokrotce – szczegóły oferty W Stokrotce trwa aktualnie promocja na cukier. Obejmuje ona wszystkie rodzaje cukru białego. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ tak atrakcyjna cena będzie obowiązywać tylko do środy (6.11.2024 r.). Promocyjna cena za jedno opakowanie cukru wynosi jedynie 1 zł 99 gr. Jest jednak istotny warunek – obowiązuje ona tylko przy zakupie pięciu opakowań. W praktyce oznacza to, że kupując pięć opakowań białego cukru, zapłacicie jedynie 9 zł 95 groszy. Cena regularna cukru w tym sklepie wynosi 3 zł 99 gr, a więc na jednym opakowaniu cukru zaoszczędzicie dwa złote, a na pięciu opakowaniach aż 10 zł. Pamiętajcie, że przy zakupie jednego czy dwóch opakowań cukru nadal będzie obowiązywać cena regularna, która jest znacznie wyższa od promocyjnej. Święta już niedługo, a cukier to niezbędny składnik wielu świątecznych wypieków. Skorzystajcie z aktualnej promocji i zaopatrzcie się w niego już dziś, aby uniknąć pośpiechu i wyższych cen tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeśli chcecie jeszcze bardziej zaoszczędzić – możecie skorzystać z promocji na dobre masło w Biedronce, ponieważ przy zakupie czterech opakowań dwa dostaniecie gratis. Gdzie jeszcze można dostać cukier w promocji? Cukier można znaleźć w promocyjnych cenach w wielu supermarketach. Warto porównywać oferty różnych sieci, aby znaleźć najlepszą okazję. Pamiętajcie, że gazetki promocyjne to skarbnica informacji dla łowców okazji. Regularnie przeglądając je, można natrafić na naprawdę atrakcyjne oferty. Nie tylko duże sieci handlowe oferują promocje na cukier. Również mniejsze sklepy spożywcze czasami mają w swojej ofercie ten popularny produkt w obniżonej cenie. Tańszy cukier dostaniecie też w Kauflandzie – za cukier trzcinowy „Sante” 500 g trzeba zapłacić 4 zł 49 gr zamiast 6 zł 99 gr. Z kolei w Carrefourze za mniejszą cenę kupicie cukier puder marki „Królewski” 500 gramów – w promocji kosztuje on 3 zł 99 gr zamiast 4 zł 55 gr. Również w Dino obowiązuje niższa cena cukru – za cukier drobny „Sweet Family” 1000 gramów trzeba zapłacić 3 zł 59 gr, zamiast 3 zł 99 gr. Czytaj też:

