Po to dobre masło w Biedronce ustawiają się kolejki. Teraz możesz je mieć za darmo

Długi weekend dobiegł końca, a to bardzo często oznacza braki w lodówce. Dotyczy to zwłaszcza podstawowych produktów. Dlatego Biedronka przygotowała dla superofertę na masło. Sieć rozdaje je za darmo, ale pod pewnymi warunkami. Sprawdź, co zrobić, by je zdobyć.

Ceny masła na rynku cały czas rosną i mocno obciążają domowy budżet. Na szczęście zawsze można liczyć na znane sieci sklepów, które – wychodząc naprzeciw potrzebom klientów – obniżają ceny produktu, a niektóre rozdają je za darmo. Tak robi między innymi Biedronka. Teraz możesz uzupełnić domowe zapasy o ponad kilogram dobrego masła, a przy okazji sporo zaoszczędzić. Poznaj szczegóły promocji. Dobre masło za darmo w Biedronce Promocja dotyczy masła Łaciate. jeśli kupisz cztery opakowania tłuszczu o łącznej wadze 800 gramów, dwa kolejne dostaniesz za darmo. Akcja jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka i trwa trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy się w środę (4-6 listopada 2024 roku). Możesz więc zrobić całkiem spory zapas i zdobyć ponad 1200 gramów masła za darmo. Pamiętaj jednak, że obowiązuje limit dzienny i wynosi 6 sztuk masła (w tym dwie gratis). Co zrobić z zapasem masła? Nie zapominaj też, że nie musisz wykorzystywać całego zapasu masła od razu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by je zamrozić. A zapas przyda się, ponieważ przed nami kolejny długi weekend i wielkimi krokami zbliża się też Boże Narodzenie – czas, kiedy robimy dużo wypieków. Aby zamrozić zapas masła, wystarczy podzielić tłuszcz na mniejsze porcje i umieścić je w specjalnym pojemniku do zamrażania. Niewielkie kawałki tłuszczy łatwiej będzie później rozmrozić, a sam proces przebiegnie znacznie sprawniej i szybciej. Jeżeli planujesz zamrozić masło, nie czekaj zbyt długo ze swoją decyzją. Włóż je do zamrażarki od razu po przyjściu ze sklepu. To najbezpieczniejsze i najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – wykorzystaj tłuszcz w ciągu pół roku od zamrożenia. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Jeśli spędzi zbyt dużo czasu w zamrażarce, nie będzie nadawał się do spożycia.

