Lekarz: ten olej dosłownie wysysa tłuszcz z wątroby. Działa lepiej niż oliwa z oliwek

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) to powszechny problem. Dotyka zarówno starszych, jak i młodszych osób. Jego bagatelizowanie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Tłuszcz uszkadza komórki wątroby (hepatocyty). Z czasem prowadzi do bliznowacenia (włóknienia) narządu. Co zrobić, by temu zapobiec i odwrócić patologiczny proces? Pomóc może odpowiednia dieta, a zwłaszcza jeden niepozorny produkt, który – jak zauważa lekarz Marek Skoczylas – dosłownie wysysa tłuszcz z wątroby, ułatwiając jej regenerację. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Jaki odwrócić stłuszczenie wątroby?

Lekarz Marek Skoczylas radzi, by włączyć do diety olej rzepakowy. Zawarte w nim związki – między innymi kwas alfa-linolenowy (ALA) – hamują procesy prowadzące do kumulowania się tłuszczu w hepatocytach. Dowodzą tego przeprowadzone badania. U osób, które regularnie piły olej rzepakowy (przez okres minimum 10 tygodni) obserwowano znaczny spadek stężenia lipidów w wątrobie – zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet. Już dwie łyżki produktu (około 30 mililitrów) dziennie wystarczą, by poprawić funkcjonowanie układu pokarmowego i oczyścić wątrobę. Działają w tym zakresie lepiej niż oliwa z oliwek. Trzeba jednak przy tym pamiętać o kilku nader istotnych kwestiach. Liczy się konsekwencja w działaniu. Bardzo duże znaczenie ma również dobór odpowiedniego oleju rzepakowego. Nie każdy bowiem wywiera tak pozytywny wpływ na organizm.

Należy sięgać – jak podkreśla lekarz Marek Skoczylas – po olej tłoczony na zimno (najlepiej poniżej 35 stopni Celsjusza), nierafinowany, niefiltrowany oraz ekologiczny. Najkorzystniej działa ten spożywany na zimno, na przykład jako dodatek do chleba czy sałatek. Powinien być sprzedawany w ciemnych, szklanych butelkach, które chronią zawarte w nim związki przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur i światła słonecznego. Rafinowany olej rzepakowy przelewany do przezroczystych, plastikowych butelek i sprzedawany w większości sieci handlowych nie będzie więc dobrym wyborem (jeżeli weźmiemy pod uwagę zdrowie wątroby).

Jak wzmocnić pozytywny wpływ oleju rzepakowego na wątrobę?

Korzystne działanie oleju rzepakowego na wątrobę można wzmocnić, jeśli połączymy go z innym produktem a dokładniej mówiąc olejem sezamowym (wystarczy około 20 mililitrów). Taka „mieszanka” przyspiesza odtłuszczanie wątroby, a jednocześnie zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, które na co dzień są atakowane przez wolne rodniki.

