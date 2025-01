Jest zakazana w wielu krajach, a w Polsce legalna i dodawana do żywności. Sprawdź, czego nie jeść

Spornym, a zarazem niezwykle popularnym dodatkiem do żywności jest E110, czyli żółcień pomarańczowa. Wykorzystuje się go głównie jako barwnik. Nadaje żywności intensywny żółty, pomarańczowy lub czerwony kolor, dzięki czemu jedzenie wygląda bardziej atrakcyjnie. W wielu krajach dopuszczono go do użycia, między innymi w Polsce. Jednocześnie część państw wprowadziło zakaz stosowania tego związku, uznając, że stwarza zagrożenie dla zdrowia. Sprawdź, na czym polega to niebezpieczeństwo.

Żółcień pomarańczowa – co to takiego?

Żółcień pomarańczowa to sztuczny barwnik spożywczy. Ma postać proszku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Cechuje się odpornością na działanie promieni słonecznych i wysokich temperatur. Jest powszechnie wykorzystywana w przemyśle spożywczym. Występuje w wielu różnych produktach. Można ją znaleźć w artykułach, takich jak na przykład: czekolada, galaretki, budynie i desery w proszku, zupki chińskie, gumy do żucia, lody, płatki śniadaniowe, likiery, żelki, napoje gazowane, soki owocowe, konserwy etc. Znajduje zastosowanie także w procesie wytwarzania kosmetyków, papieru, tkanin, a nawet leków.

Dlaczego niektóre kraje zakazały stosowania E110?

Stosowania żółcieni pomarańczowej zakazano między innymi w Norwegii i Finlandii. Uznano, że ten dodatek do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i wywołać wiele niebezpiecznych powikłań. Może doprowadzić między innymi do wystąpienia reakcji alergicznej. Towarzyszy jej często wiele przykrych objawów, takich jak na przykład pokrzywka, zaczerwienie twarzy, świąd skóry czy obrzęk naczynioruchowy. Co więcej, niektóre badania wskazują, że E110 zwiększa ryzyko wystąpienia nadpobudliwości u dzieci i nasilenia symptomów pojawiających się w przebiegu ADHD. Bezspornym pozostaje natomiast fakt, że lepiej ograniczać spożycie wysokoprzetworzonej żywności, która ma w swoim składzie sztuczne barwniki czy duże ilości cukru.

Żółcień pomarańczowa – dopuszczalna dawka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ustalił normy dotyczące przyjmowania żółcieni pomarańczowej. Bezpieczne dzienne spożycie substancji oscyluje na poziomie 4 mg na kilogram masy ciała człowieka. Oznacza to, że osoba dorosła, która waży 60 kilogramów może spożyć około 240 mg w ciągu doby. Warto podkreślić, że 20 lat temu bezpieczna dawka E110 była cztery razy mniejsza niż obecnie. Wynosiła 1 mg na kilogram masy ciała.

Czytaj też:

Ta przyprawa to trucizna. Wiele krajów jej zakazało, a w Polsce kupisz ją bez problemuCzytaj też:

Zjedz ten owoc wieczorem, a zaśniesz jak niemowlak. Pomoże też na trawienie i odchudzanie