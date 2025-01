Biedronka rozdaje dobre masło za darmo, ale tylko przez 1 dzień. Zobacz, kiedy iść na zakupy

Promocje na masło to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w nie na zapas. Sprawdź, kiedy zaplanować zakupy i jakie warunki trzeba spełnić, by dostać ten produkt zupełnie za dramo.

Osoby, którym zależy na tym, by sporo zaoszczędzić podczas robienia zakupów spożywczych, powinny korzystać z różnego rodzaju promocji. Wiele takich ofert ma między innymi Biedronka. Dodatkowo planowanie zakupów w oparciu o aktualne promocje pozwala uniknąć impulsywnych wydatków. W ten sposób nasze zakupy będą nie tylko tańsze, ale również bardziej przemyślane. Tanie masło w Biedronce Aktualnie w Biedronce trwa świetna promocja na masło, które ostatnio w naszym kraju przecież znacznie podrożało. Dzięki tej ofercie, możemy kupić je jednak w bardzo korzystnej cenie. W tym tygodniu przypada niedziela handlowa (26.01.2025 r.) i to właśnie tego dnia będzie można zaopatrzyć się w masło znacznie taniej niż normalnie. I tak Masło Wypasione Ekstra dostaniesz za 5 zł 99 gr zamiast 9 zł 49 gr (promocja obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk). Trzeba jednak posiadać kartę Moja Biedronka. Jeszcze więcej będą mogli zaoszczędzić posiadacze aplikacji Biedronki. W ich przypadku przy zakupie masła za jedną kostkę trzeba będzie zapłacić tylko 4 zł 75 gr (w ramach promocji 1+1 gratis). Trzeba jednak pamiętać, że z tak świetnej okazji będzie można skorzystać tylko jednego dnia. Gdzie jeszcze można tanio kupić masło? Tanie masło na promocji można znaleźć nie tylko w Biedronce, ale także w innych supermarketach, które regularnie oferują atrakcyjne rabaty na ten produkt. Kluczem do oszczędności jest jednak systematyczne przeglądanie gazetek promocyjnych, aby na bieżąco śledzić najlepsze oferty. Dzięki temu możemy porównać ceny masła w różnych sklepach i wybrać najkorzystniejszą opcję. Teraz tańsze masło można dostać także w supermarkecie E. Leclerc – promocja dotyczy masła marki Mlekovita i potrwa do 27 stycznia. Kostkę masła kupicie wtedy za jedyne 7 zł 99 gr. Warto również pójść do marketu Polo, gdzie Masło Ekstra 82% Mleczna Polana można kupić za 4 zł 99 gr zamiast 7 zł 99 gr. Czytaj też:

