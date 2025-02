Idź po tanie i dobre masło do Dino. Wyprzedź innych i zaoszczędź ponad 10 złotych

Najnowsza gazetka Dino obfituje w wiele atrakcyjnych ofert. Szczególną uwagę przykuwa jedna z nich – promocja na masło. Sieć sprzedaje smaczne i dobre smarowidło po mocno obniżonej cenie. Co ważne, by je zdobyć, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kart ani aplikacji. Wystarczy pójść do sklepu, zrobić zakupy i spełnić jeden banalnie prosty warunek. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Tanie i dobre masło w Dino – warunki oferty

Promocja obejmuje masło ekstra marki Łaciate. By skorzystać z rabatu, trzeba tylko włożyć do koszyka trzy sztuki produktu. Wtedy cena jednego opakowania wyniesie 5 złotych i 99 groszy zamiast niespełna 10 złotych. Oszczędzisz więc ponad 10 złotych przy nabyciu trzech kostek. Warto podkreślić, że oferta Dino – w przeciwieństwie do akcji rabatowych organizowanych przez inne znane sieci handlowe – nie ma narzuconego limitu. Poza tym obowiązuje przez dość długi czas, bo aż 7 dni. Zaczyna się w środę, a kończy we wtorek (12-18 lutego 2025 roku). Masz więc sporo czasu na zrobienie zakupów i nie musisz się ograniczać. Możesz nabyć tyle masła, ile chcesz, nie tracąc szansy na zniżkę.

Jak przechowywać masło?

Masło powinno być trzymane w lodówce. Warto przełożyć je z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika. Dzięki temu tłuszcz nie wchłonie zapachów wydzielanych przez inne produkty spożywcze przechowywane w chłodziarce. Nie musisz zużywać wszystkich zakupionych kostek od razu. Zapasy smarowidła możesz śmiało zamrozić. W rezultacie wydłużysz jego trwałość nawet do sześciu miesięcy. Zanim jednak włożysz masło do zamrażarki, podziel je na mniejsze porcje. Ten prosty zabieg sprawi, że później łatwiej i szybciej tłuszcz rozmrozisz. Pamiętaj, by nie używać do tego celu mikrofalówki (urządzenie roztopi smarowidło, ale go nie roztopi). Lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie zamrożonego produktu na noc w lodówce.

Czytaj też:

Lekarka mówi wprost: to najgorsze sałaty, jakie można kupić. Polacy je uwielbiająCzytaj też:

To najgorsze danie z jajek, a Polacy jedzą je bez opamiętania. Sprzyja tyciu i chorobom serca