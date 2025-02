Dobre masło za mniej niż 5 zł i jajka za darmo w Biedronce. Zaoszczędzisz tylko w te dni

Promocje na masło i jajka są skierowane dla członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. By z nich skorzystać, trzeba posiadać specjalną kartę lub aplikację na telefon. Na szczęście spełnienie tych warunków jest banalnie proste i nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Oprogramowanie możesz bez problemu ściągnąć ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim urządzeniu. Z kolei kartę dostaniesz przy kasie w każdym sklepie sieci.

Jak zdobyć taniej dobre masło w Biedronce?

Znana sieć obniżyła cenę masła extra marki Mleczna Dolina. Za kostkę o wadze 200 gramów zapłacisz 37 procent mniej niż zwykle, czyli 4 złote i 99 groszy. Rabat zacznie obowiązywać jednak dopiero wtedy, gdy włożysz do koszyka trzy opakowania tłuszczu. Pamiętaj, że na klientów nałożono limity. Można kupić nie więcej niż 6 produktów niż objętych promocją na jedno konto Moja Biedronka. Każda kolejna „porcja” smarowidła – na przykład siódma, ósma, dziewiąta czy dziesiąta kostka – kosztować będzie niespełna 8 złotych.

Nie zapominaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – oferta na masło trwa tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 17 lutego 2025 roku. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić, nie zwlekaj z zakupami. Nabyte towary przechowuj w lodówce. Możesz również je zamrozić. Zanim jednak wsadzisz smarowidła do zamrażarki, podziel tłuszcz na mniejsze porcje. Dzięki temu szybciej go rozmrozisz, gdy będzie ci potrzebny, na przykład do zrobienia kanapek, smażenia czy zagęszczenia sosu.

Jajka za darmo w Biedronce – warunki oferty

Sieć rozdaje za darmo jajka z chowu ściółkowego Moja Kurka w rozmiarze M. Jeśli kupisz jedno opakowanie, drugie dostaniesz gratis. Za dwadzieścia jajek zapłacisz w sumie 4 złote i 99 groszy. Jedna sztuka kosztować cię będzie 50 groszy. Opisywana oferta, podobnie jak akcja dotycząca masła, ma pewne ograniczenia. Zakupowy limit to cztery opakowania. Innymi słowy, jeśli chcesz zaoszczędzić, nie możesz nabyć więcej niż 40 jajek na jedno konto Moja Biedronka. Wskazana promocja obowiązuje wyłącznie w środę, 19 lutego 2025 roku.

