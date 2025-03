To „nasionka zdrowia”, ale niektórym mogą zaszkodzić. Zobacz, czy tobie też

Siemię lniane to jedne z najzdrowszych nasion – są one pełne wartości odżywczych. Siemię lniane jest bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają zdrowie serca oraz działają przeciwzapalnie. Zawiera również błonnik, który pomaga w regulowaniu trawienia i utrzymaniu zdrowia jelit. Siemię lniane jest także źródłem lignanów, które mogą wspierać równowagę hormonalną i mają działanie antyoksydacyjne. Regularne spożywanie siemienia lnianego może pomóc także w obniżeniu poziomu cholesterolu. Wspiera też układ odpornościowy oraz przyczynia się do poprawy kondycji skóry. Dodane do jogurtu, smoothie lub sałatek, stanowi doskonały sposób na wzbogacenie diety w cenne składniki odżywcze, a w konsekwencji przekłada się to też na stan naszego organizmu. Okazuje się jednak, że nie wszyscy powinni sięgać po siemię lniane.

Te osoby nie powinny pić siemienia lnianego

Siemię lniane jest bardzo zdrowe, ale nie każdy powinien je spożywać. Osoby cierpiące na niedrożność jelit lub ostre stany zapalne przewodu pokarmowego powinny unikać siemienia, ponieważ jego wysoka zawartość błonnika pokarmowego może nasilać te dolegliwości.

Do przeciwwskazań należy także zapalenie uchyłków jelita grubego oraz wystąpienie nagłego bólu brzucha nieznanego pochodzenia. Siemię lniane może wpływać na wchłanianie niektórych leków, dlatego osoby przyjmujące je regularnie powinny skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem go na stałe do swojej diety.

Skutki uboczne spożywania siemienia lnianego

Choć siemię lniane jest uważane za superfood, to należy je wprowadzać do swojej diety bardzo ostrożnie z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego i sprawdzać, jak zareaguje nasz organizm. Optymalna ilość to trzy łyżeczki siemienia lnianego dziennie. Przy spożyciu zbyt dużej ilości tego produktu mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak:



gazy,

wzdęcia,

ból brzucha,

nudności.

