Tłumy ruszą do Biedronki po masło za grosze. Ale zdążą tylko ci, którzy wiedzą kiedy iść

Skończyło ci się masło w lodówce? Dobrze się składa, bo Biedronka przygotowała na początek tygodnia świetną ofertę. Tym razem promocja nie dotyczy jednego konkretnego produktu, ale wszystkich marek, jakie znajdują się w sprzedaży. Możesz kupić dowolne smarowidło, a przy okazji odciążyć domowy budżet. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by zaoszczędzić.

Jak zdobyć dobre i tanie masło w Biedronce?

Promocja na masło jest skierowana do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Tylko oni mają szansę kupić smarowidło po obniżonej cenie. nie oznacza to jednak, że pozostali klienci stracili szansę na to, by zaoszczędzić. W każdej chwili mogą bowiem spełnić wskazany wcześniej warunek. Wystarczy, że pobiorą ze sklepu internetowego odpowiednie oprogramowanie i zainstalują je na swoim telefonie. nic nie stoi też na przeszkodzie, by zyskać specjalną kartę. Trzeba tylko poprosić o nią przy kasie.

Promocja obejmuje wszystkie masła w kostce o wadze 200 gramów. Możesz je dowolnie ze sobą mieszać. Pamiętaj tylko o jednej bardzo istotnej kwestii – musisz włożyć do koszyka 5 opakowań smarowidła. Dopiero wtedy obniżka zostanie naliczona, a cena jednej sztuki spadnie do 5 złotych. Nie zapominaj też, że sieć nałożyła na klientów ograniczenia. Limit wynosi 5 kostek. Jeśli kupisz mniejszą lub większą ilość tłuszczu, rabat nie będzie uwzględniony.

Co ważne, oferta Biedronki obowiązuje przez bardzo krótki czas. Trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 31 marca 2025 roku. Musisz się więc pospieszyć, jeśli chcesz z niej skorzystać.

Jak przechowywać masło?

Jeśli wiesz, że nie zużyjesz całego zakupionego masła w najbliższym czasie, włóż kostki do zamrażarki. Warto zrobić to od razu po przyjściu ze sklepu. Najlepiej jednak wcześniej podzielić je na mniejsze porcje. Zamrożenie tłuszczu wydłuży jego trwałość nawet do 6 miesięcy, a poporcjowanie smarowidła sprawi, że łatwiej i szybciej je później wykorzystasz. Pamiętaj, że raz zamrożonego produktu nie wolno zamrażać ponownie.

