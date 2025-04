W Lidlu masło i margaryna nawet o połowę taniej. Spiesz się, bo te ceny przyciągną tłumy

Przed świętami wielkanocnymi zawsze pojawia się sporo wydatków – przygotowania, dekoracje, zakupy spożywcze – wszystko to potrafi mocno obciążyć domowy budżet. Dlatego warto szukać oszczędności tam, gdzie kupujemy najwięcej. Masło i margaryna to produkty, które szczególnie w tym okresie zużywamy w dużych ilościach, zwłaszcza do pieczenia ciast i przygotowywania świątecznych potraw. Dobrym rozwiązaniem jest więc „polowanie” na promocje i wybieranie większych opakowań – to realna szansa na odciążenie portfela

Tańsza margaryna w Biedronce

Wiele osób do pieczenia ciast zamiast masła wybiera margarynę, przede wszystkim ze względu na jej niższą cenę i dobrą wydajność. Teraz ten produkt można dostać znacznie taniej w Lidlu. Promocja dotyczy margaryny „Kasi” (250 gramów). Od czwartku (10.04) do niedzieli (13.04) będzie można kupić ją o 50 procent taniej przy zakupie czterech sztuk. Oznacza to, że trzeba będzie zapłacić jedynie 2 zł 19 gr za kostkę (cena regularna to 4 zł 39 gr). Żeby skorzystać z tej oferty, należy aktywować kupon i zeskanować aplikację „Lidl Plus”. Limit to 12 opakowań na kupon. Jeśli jednak bliżej macie Biedronkę, to również tam dostaniecie margarynę w promocji:

Można też kupić taniej masło

Jeśli nie chcecie korzystać z margaryny, ale postawić na bardziej jakościowy produkt jakim jest masło, to także powinniście wybrać się do Lidla. Masło ekstra 82% marki „Polmlek” będzie można kupić za jedyne 4 zł 69 gr zamiast 7 zł 49 gr. Oznacza to, że cena tego produktu będzie niższa aż o 37 procent. Promocja obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk masła. Istotne jest również to, że produkt ten w tak niskiej cenie będzie dostępny tylko przez jeden dzień – w sobotę (12.04.).

Zarówno masło, jak i margarynę można bez obaw zamrozić, jeśli zdecydujemy się na większe zapasy przed świętami. To świetny sposób, by skorzystać z promocji i mieć te produkty zawsze pod ręką, zwłaszcza że w okresie świątecznym zużywamy ich naprawdę sporo.

