Ciągle zmęczona? Dietetyczka zdradza naturalny sposób na niedobór żelaza. Działa błyskawicznie

Niedobór żelaza to jedno z najczęstszych zaburzeń żywieniowych na świecie, które może prowadzić do anemii. Objawia się między innymi zmęczeniem, osłabieniem, bladością skóry, zawrotami głowy czy łamliwością paznokci. Najczęściej występuje u kobiet w ciąży, dzieci oraz osób na diecie ubogiej w produkty bogate w żelazo. Przyczyną niedoboru może być również utrata krwi, na przykład podczas obfitych miesiączek lub problemów z układem pokarmowym. W leczeniu stosuje się odpowiednią dietę oraz suplementację żelaza pod kontrolą lekarza. Jeden z najprostszych i najlepszych sposobów na poradzenie sobie z niedoborem żelaza poleca znana dietetyczka.

Remedium na niedobór żelaza

Doktor dietetyki Hanna Stolińska w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie poleciła najlepsze remedium na niedobór żelaza i ferrytyny. Chodzi o natkę pietruszki. W 100 gramach zawarte jest około 6,2 mg żelaza (wartość może się lekko różnić w zależności od źródła). Ma także dużo witaminy C, co „podkręca” wchłanianie żelaza. To szczególnie istotne, ponieważ żelazo zawarte w natce pietruszki to tzw. żelazo niehemowe, które wchłania się znacznie gorzej niż żelazo hemowe obecne w mięsie i produktach odzwierzęcych. Szacuje się, że żelazo hemowe może być przyswajane przez organizm w 15–35%, podczas gdy niehemowe jedynie w 2–20%. Wchłanianie tego typu żelaza można jednak zwiększyć, spożywając je razem z produktami bogatymi w witaminę C lub kwasy organiczne (np. sok z cytryny), a unikać należy przy tym substancji ograniczających jego przyswajanie, takich jak wapń, kawa czy herbata.

Jak podaje ekspertka, w przypadku kobiet 100 gramów natki pietruszki pokrywa około 34 procent dziennego zapotrzebowania na żelazo, a u mężczyzn aż 62 procent.

Jak wykorzystać natkę pietruszki?

Oczywiście nikt nie wcina samej natki pietruszki. Dietetyczka poleciła więc sprawdzone sposoby, jak „przemycić” tę zieleninkę w dużych ilościach w potrawach. Jednym z pomysłów jest zrobienie zielonego pesto z natki pietruszki, do którego należy dodać oliwę, czosnek, orzechy (na przykład nerkowce), a także trochę soku z cytryny i opcjonalnie parmezan. Natka pietruszki jest również idealna do makaronu, kanapek czy pieczonych warzyw. Możecie także przyrządzić zielone smoothie z natką pietruszki. Doskonale pasuje też do zupy z brokułów, cukinii czy zielonego groszku – nada całości świeżego smaku, ale też bardzo dużo wartości odżywczych. Możecie ją także drobno posiekać i dorzucić do omleta czy jajecznicy. Idealnie sprawdzi się też jako przyprawa – można posypać nią dania na talerzu. Świetnie pasuje do mięsa, ryb, jajek, ale też ziemniaków czy ryżu.

