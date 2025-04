Ile jajek można zjeść w Wielkanoc? Ta liczba może cię mocno zaskoczyć

Jajka to jeden z nieodłącznych elementów Wielkanocy. Są symbolem odradzającego się życia. Nie sposób odmówić im również smaku i cennych właściwości. Dostarczają organizmowi wielu makro- i mikroskładników, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawierają między innymi białko, witaminy z grupy B i antyoksydanty (z choliną na czele). Związki te spowalniają procesy starzenia, łagodzą stany zapalne, wzmacniają odporność i chronią przed groźnymi chorobami. Nie ulega wątpliwości, że jajka wspierają nasze zdrowie. Nie należy jednak przesadzać z ich ilością. Sprawdź, ile jajek można zjeść w Wielkanoc, by sobie nie zaszkodzić.

Jaka porcja jajek jest bezpieczna?

Istnieją różne teorie na temat spożycia jajek. Przyjmuje się, że najbezpieczniejsza porcja to siedem sztuk tygodniowo. Trzeba jednak podkreślić, że zdania w tej kwestii są podzielone. Niektóre badania wskazują, że można zjadać nawet do dwóch lub trzech jajek w ciągu dnia. Idąc tym tropem można stwierdzić, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zjeść od 2 do 6 sztuk jajek w czasie Wielkanocy, uwzględniając dwa dni biesiadowania przy świątecznym stole.

Należy jednak podkreślić, że są to liczby orientacyjne, a nie odgórnie narzucone limity, których pod żadnym pozorem nie wolno przekroczyć. W tym przypadku wiele zależy bowiem od indywidualnej sytuacji zdrowotnej. Osoby, które nie cierpią na żadne choroby czy zaburzenia, mogą sobie pozwolić na spożycie większej liczby jajek. Z kolei pacjenci zmagający się z przewlekłymi schorzeniami powinni nieco ograniczyć ich udział w wielkanocnym jadłospisie.

Kto powinien uważać na jajka?

Jajka z diety powinny wyeliminować osoby z alergią na ten produkt. „U osób z podwyższonym cholesterolem LDL lub chorobami serca zaleca się indywidualne podejście i konsultacje z lekarzem i dietetykiem” – podkreśla profesor Ewa Stachowska w jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych. Warto zauważyć, że najzdrowsze są jajka gotowane na miękko. Najgorszą – z dietetycznego punktu widzenia – formą obróbki tych produktów jest smażenie w dużej ilości tłuszczu.

