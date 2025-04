Ten makaron ma 6 kcal i nie tuczy! Bosacka zdradza hit podczas odchudzania

Makaron jemy naprawdę bardzo często – to jedno z najchętniej wybieranych dań w wielu domach. Jest szybki w przygotowaniu, smaczny i niezwykle uniwersalny. Z powodzeniem można go wykorzystać do wielu potraw: od spaghetti z sosem pomidorowym, przez zapiekanki, aż po bardziej wyszukane dania kuchni włoskiej czy azjatyckiej. Co więcej, można go podawać nawet w wersji „na słodko”, a więc każdy może znaleźć coś dla siebie.

Makaron bez tłuszczu i kalorii

Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowego żywienia na swoim Instagramie opublikowała nagranie dotyczące makaronu, który nie tuczy.

Makaron bez tłuszczu, bez cukru, bez kalorii, bez laktozy. Czy to możliwe? Tak, to możliwe. Coraz częściej w sklepach możemy kupić makaron, który się nazywa konjac. To jest makaron, który powstaje z bulwy rośliny rosnącej w Chinach albo w Japonii, która jest bardzo, bardzo bogata w błonnik – powiedziała specjalistka.

Jak wiemy, spożywanie błonnika pokarmowego jest bardzo wskazane, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami.

No i ten błonnik powoduje, że on się rozpuszcza w naszych jelitach i jest niemal całkowicie wydalany. Dlatego taki makaron ma zaledwie od 4 do 6 kcal w 100 gramach makaronu ugotowanego, czyli tyle, co nic – dodała ekspertka.

Jakie właściwości ma makaron konjac?

Bardzo często nazywa się go również makaronem keto. Dlaczego? Dlatego, że na diecie ketogenicznej węglowodany są w zasadzie zakazane, a ten makaron węglowodanów nie ma – powiedziała Katarzyna Bosacka.

Ten makaron z uwagi na duże ilości błonnika pokarmowego wspomaga też trawienie i daje uczucie sytości na dłużej. Taki makaron ma neutralny smak, dlatego dobrze wchłania aromaty z sosów i dodatków. Wymaga jedynie krótkiego przepłukania i podgrzania przed podaniem. Okazuje się jednak, ze taki makaron ma też wady. Jest to produkt dość wysokoprzetworzony. Katarzyna Bosacka oceniła jednak, że w ogóle nie ma ona smaku. Dodała również, że jest on też dość drogi.

Czytaj też:

Jesz takie śniadanie? Dietetyk ostrzega: przez to tyjesz, zamiast chudnąćCzytaj też:

Wybierasz chleb? Uważaj! Dietetyk zdradza 3 proste zasady zdrowego wyboru