Biedronka odpala cenowe szaleństwo. Mleko za darmo i inne gratisy tylko przez chwilę

W ostatnim czasie inflacja znacząco wpłynęła na ceny produktów spożywczych, które są dziś zauważalnie droższe niż jeszcze rok czy dwa lata temu. W rezultacie nawet codzienne zakupy mogą mocno obciążyć domowy budżet. W takiej sytuacji coraz więcej osób szuka oszczędności, korzystając z promocji i rabatów oferowanych przez supermarkety. Zakupy w ramach akcji promocyjnych stają się często jedynym sposobem, by utrzymać wydatki na żywność w rozsądnych „granicach finansowych”.

Biedronka rozdaje mleko

W nowej gazetce Biedronki, która obowiązuje od 22 maja, jest pełno bardzo korzystnych promocji. Jedna z nich obejmuje mleko UHT 3,2%. Ta oferta jest ważna od czwartku do piątku (22-23 maja) na mleko marki „Mlekovita” i „Łowickie”. Przy zakupie trzech opakowań kolejne trzy dostaniemy całkowicie za darmo. Obowiązuje jednak dzienny limit 12 kartonów mleka na kartę Moja Biedronka. Cena regularna takiego mleka to 3 zł 79 gr, natomiast w promocji za jedno opakowanie w rezultacie trzeba będzie zapłacić tylko 1 zł 89 gr. Wszystkie mleka wymienionych marek można ze sobą dowolnie mieszać.

Promocja na mięso w Biedronce

W Biedronce od czwartku (22.05) w korzystnej cenie będzie można dostać też mięso mielone z szynki wieprzowej marki „Kraina Mięs” (500 gramów) w ramach promocji „1 plus 1”. Limit dzienny to sześć opakowań na kartę Moja Biedronka. Za jedno opakowanie tego mięsa trzeba będzie zapłacić tylko 5 zł 99 gr (ta cena obowiązuje tylko przy zakupie dwóch opakowań). Oferta trwa od 22 do 24 maja.

To jednak nie koniec „gratisów”, jakie można zgarnąć w Biedronce. Supermarket rozdaje także kiełbasę śląską marki „Kraina Wędlin”. Kupując jedno opakowanie, drugie dostaje się całkowicie za darmo. Jest to doskonała okazja, by zrobić zapasy na grilla, którego wiele osób zapewne będzie robić w ten weekend. Obowiązuje jednak limit dzienny – są to dwa opakowania na kartę Moja Biedronka. Cena za jedno opakowanie (przy zakupie dwóch opakowań) w ramach promocji to jedyne 6 zł 79 gr, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić.

