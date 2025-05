Myślisz, że unikasz cukru? Te codzienne produkty cię zaskoczą – dietetyk ostrzega

Wiele osób wychodzi z założenia, że cukier znajduje się jedynie w słodyczach. To błąd. Ukrywa się on w wielu popularnych produktach. Polacy sięgają po nie masowo. Lepiej uważajcie, co kupujecie.

Dietetyk Bartek Szemraj w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych poruszył kwestię obecności cukru w popularnych produktach spożywczych. Można go znaleźć niemal we wszystkich artykułach spożywczych dostępnych obecnie w sprzedaży. Niektóre z nich są jednak gorsze od innych. Skrywają w sobie – jak zauważa ekspert – „tony cukru”. Zobaczcie, czego unikać podczas zakupów, jeśli zależy wam na zdrowiu. Te produkty to „cukrowe bomby” Dietetyk Bartek Szemraj przestrzega przed zakupem gotowych napojów mleczno-kawowych, takich jak na przykład Milk Espresso Cafe d'or. W stu mililitrach tego typu „przysmaków” można znaleźć ponad 25 gramów cukru. Kolejnym nietrafionym wyborem jest, zdaniem specjalisty, cappuccino w saszetkach (między innymi marki Mokate). Jedna porcja o wadze 20 gramów nierzadko ma w sobie aż 14 g cukru. Na „czarnej liście” dietetyka pojawiło się również popularne „mleko”. Napoje roślinne (ryżowe, owsiane etc.) nierzadko zawierają ponad 7 gramów cukru w 100 mililitrach. Niezbyt dobrze w ocenie Bartka Szemraja wypadają również różne batoniki proteinowe z kategorii fit. Wbrew temu, co mogłyby sugerować ich nazwy nie pomagają w utrzymaniu szczupłej sylwetki. Wręcz przeciwnie – sprzyjają przybieraniu na wadze. Cukier stanowi nawet 30 procent ich zawartości. Ostatnią „bombą cukrową”, na którą zwraca uwagę specjalista w swoim materiale są czekoladowe płatki śniadaniowe. W jednej niewinnie wyglądającej paczce kryje się często ponad 75 gramów cukru. Co nadmiar cukru w diecie robi z organizmem? Zbyt duże ilości cukru w diecie stopniowo niszczą organizm. Powoli, ale konsekwentnie. Zaburzają gospodarkę hormonalną. Nasilają stany zapalne. Pogarszają stan włosów i skóry. Sprzyjają powstawaniu wyprysków oraz innych niedoskonałości. Osłabiają też ściany naczyń krwionośnych, zwiększając ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. W dodatku przyczyniają się do rozwoju insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. Nadmiar cukru w jadłospisie zwiększa też prawdopodobieństwo rozwoju otyłości i niektórych nowotworów. Czytaj też:

Większość osób tak gotuje ryż i kaszę. To bardzo szkodzi zdrowiu. Też popełniasz ten błąd?Czytaj też:

Lody na diecie? Dietetyk pokazuje, które możesz jeść i nadal chudnąć