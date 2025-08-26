Mleko i cukier w Biedronce „za grosze”. Ale nie każdy skorzysta – załapiesz się?

W tym tygodniu Biedronka obniżyła ceny wielu popularnych artykułów spożywczych, które mnóstwo Polaków wykorzystuje na co dzień w swojej kuchni. Uwagę przyciągają zwłaszcza dwa z nich – mleko oraz cukier. Teraz można kupić je znacznie taniej niż zwykle, ale trzeba spełnić kilka warunków. Nie zwlekaj i sprawdź, co zrobić. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się spieszyć, bo akcje rabatowe szybko dobiegają końca.

Jak kupić taniej mleko w Biedronce?

Promocja dotyczy mleka UHT 3,2 procent marki Mleczna Dolina. Jeśli włożysz do koszyka sześć kartonów nabiału, za jedną sztukę zapłacisz tylko złotówkę i 89 groszy. By skorzystać z obniżki, musisz aktywować rabat poprzez wyświetlenie oferty w aplikacji Moja Biedronka. Oprogramowanie możesz ściągnąć za darmo ze sklepu internetowego. Potem wystarczy już tylko zainstalować je w telefonie i przejść krótki proces rejestracji. Jeżeli nie spełnisz przedstawionych wyżej warunków, nie zaoszczędzisz. Jeden litr mleka będzie cię kosztować 3 złote i 69 groszy.

Promocja trwa do środy 27 sierpnia 2025 roku. Pamiętaj, że sieć nałożyła na klientów pewne ograniczenia. Możesz nabyć nie więcej niż 12 opakowań produktu na jedno konto Moja Biedronka (w czasie trwania akcji). Zakupionych zapasów nie musisz przechowywać w lodówce. Zamknięte fabrycznie kartony mogą stać w kuchennej szafce. Po otwarciu koniecznie przenieś je do lodówki i zużyj jak najszybciej.

Tani cukier w Biedronce

Biedronka przeceniła cukier czterech popularnych marek – Diamant, Polski Cukier, Sweet Family oraz Królewski. Klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację lojalnościową zapłacą za jedną paczkę produktu złotówkę i 99 groszy, ale dopiero przy zakupie minimum trzech opakowań. Jeśli włożą do koszyka mniejszą liczbę sztuk, obowiązywać będzie regularny koszt, czyli 2 złote i 89 groszy.

Ta promocja – podobnie jak akcja rabatowa dotycząca mleka – trwa do środy, 27 sierpnia 2025 roku. W tym przypadku również obowiązują zakupowe ograniczenia. Sieć nałożyła na konsumentów limit dzienny – 12 kilogramów cukru na konto Moja Biedronka.

