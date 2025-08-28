Nowe superfood? Polacy mijają je w sklepie, a badania mówią jasno: poprawiają zdrowie. Sprawdź!

Prawie wszyscy doskonale znają te owoce. Mimo to rzadko goszczą one na polskich stołach. Przegrywają w „rankingu” popularności ze swoimi jasnymi „kuzynami”. Niesłusznie, bo – jak wskazują najnowsze badania – mają one wiele cennych właściwości. Dlatego też, zdaniem ekspertów, zasługują na miano „superżywności”. Zobacz, ile wymiernych korzyści może przynieść włączenie ich do codziennego jadłospisu.

Jakie owoce to „nowy” superfood?

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie „Journal of Agricultural and Food Chemistry” wskazują, że na miano superfoods zasługują ciemne winogrona. Zawierają ponad 1600 związków, które wpływają pozytywnie na pracę całego organizmu. Część z nich – na przykład – resweratrol czy kwercetyna – są dobrze znane specjalistom, ale inne wciąż stanowią dla nich zagadkę (flawonoidy, katechiny, stylbeny itp.). Cenne właściwości ciemnych winogron wynikają – jak zauważa dr John Pezzuto, dziekan Wydziału Farmacji i Nauk o Zdrowiu na Western New England University, autor badań – z faktu, że wspomniane wyżej związki „mogą współdziałać ze sobą w sposób addytywny lub synergistyczny”. Innymi słowy, korzyści, jakie wywołują mogą się na siebie nakładać lub wzajemnie się wzmacniać.

Ciemne winogrona są źródłem antyoksydantów, które spowalniają procesy starzenia, łagodzą stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniem. Są również bogate w błonnik. To włókno pokarmowe pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, apetyt i wagę. Wpływa też pozytywnie na mikroflorę jelit. Odżywia „dobre” bakterie zasiedlające układ trawienny. Wzmacnia barierę jelitową i mechanizmy obronne organizmu.

Wszystko to prowadzi do pozytywnych zmian w ekspresji genów w całym organizmie, na przykład w mechanizmach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych – podkreśla Pezzuto.

Co więcej, ciemne winogrona dostarczają też dużych ilości potasu. Związek ten obniża ciśnienie tętnicze, uelastycznia ściany naczyń krwionośnych. Odgrywa więc istotną rolę w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu.

Ciemne winogrona jako superżywność

Zdaniem doktora Pezzuto miano „superżywności” należy przyznać pokarmom, które zostały przebadane klinicznie i wykazały pozytywny wpływ na organizm człowieka. Ciemne winogrona spełniają oba te kryteria. „Zostały przetestowane w badaniach klinicznych na ludziach i stwierdzono, że mają one szereg korzyści zdrowotnych. Są udowodnionym superfoods. Ich oddziaływanie na organizm nie jest czymś, co opiera się jedynie na nadziei lub domysłach” – podsumowuje ekspert.

Czytaj też:

Kwaśne, aromatyczne i zapomniane. Badania mówią jasno: te jabłka są zdrowsze niż nowe odmianyCzytaj też:

Dietetyk alarmuje: najzdrowszą część tego owocu wyrzucasz do kosza. Też to robisz?