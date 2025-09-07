Żyjesz w stresie i napięciu? Lekarz zdradza składniki, które działają jak tarcza dla nerwów

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmaga się ze stresem. Stał się on niestety powszechnym elementem naszego życia. Wpływa jednak negatywnie na zdrowie psychiczne, ale też fizyczne, dlatego tak ważne jest, aby uczyć się rozpoznawać jego objawy i szukać skutecznych sposobów radzenia sobie z nim. W jednym ze swoich nagrań dr Marek Skoczylas podzielił się sprawdzonymi metodami walki ze stresem.

Sprawdzony sposób na stres

Stres kontroluje życie wielu osób, powodując – jak wyjaśnił dr Marek Skoczylas – nieprzyjemne uczucie napięcia i sztywności. Okazuje się jednak, że wcale nie musimy pozwalać na to, by rządził naszym życiem. Wystarczy wprowadzić kilka drobnych zmian. Najlepsze jest, że możesz to zrobić od razu, bez żadnych specjalnych przygotowań.

Magnez bywa nazywany minerałem relaksu i nie bez powodu. Gdy w naszym organizmie zaczyna brakować tego pierwiastka, wtedy komórki nerwowe zaczyna zalewać nadmiar wapnia. Mózg nie potrafi przełączyć się wtedy na tryb odpoczynku, a nadnercza do naszej krwi pompują hormony stresu, takie jak kortyzol i adrenalina – powiedział specjalista.

Dodał, że ciało w takiej sytuacji pozostaje w ciągłej gotowości i nie umie się wyciszyć. Zaznaczył także, że 200–300 miligramów magnezu w formie cytrynianu, glicynianu czy dyglicynianu dowolnej marki może być podstawą walki ze stresem.

Pamiętaj jednak, że nie powinno się przyjmować suplementów na własną rękę, ponieważ ich nadmiar może zaszkodzić zdrowiu. Zanim zaczniemy suplementację, warto skonsultować się z lekarzem, który zleci badanie poziomu magnezu w organizmie i oceni, czy rzeczywiście istnieje taka potrzeba.

Co jeszcze pomaga na stres?

Dr Marek Skoczylas wyjaśnił, że kolejnym „filarem walki ze stresem” są witaminy antystresowe, czyli witaminy z grupy B. Okazuje się, że gdy jesteśmy zestresowani, to nasze ciało zużywa dużo więcej witamin z grupy B niż normalnie.

Dzieje się tak dlatego, że podwyższony poziom stresu, czyli kortyzolu, zmusza organizm do produkcji dodatkowej glukozy jako źródła energii. Ale do spalania glukozy organizm potrzebuje głównie witamin z grupy B, w tym witaminy B1 – wyjaśnił.

W efekcie ciągłego napięcia „ogołacamy” nasz organizm z tych witamin, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Należy więc włączyć do diety produkty bogate w witaminę B, takie jak:



mięso,

jajka,

zielone warzywa liściaste (szpinak, jarmuż),

produkty pełnoziarniste,

rośliny strączkowe (groch, fasola),

orzechy,

nasiona.

