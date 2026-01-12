Lekarz podpowiada: dodaj do kawy. Chroni serce, obniża glukozę, zmniejsza stan zapalny

Kawa jest jednym z najzdrowszych napojów, oczywiście jeśli jest pita w umiarkowanych ilościach oraz bez sztucznych i kalorycznych dodatków. Okazuje się jednak, że możemy jeszcze bardziej zwiększyć jej korzystny wpływ na nasz organizm. Opowiedział o tym lekarz Marek Skoczylas.

Przyprawy korzenne to świetny dodatek

Lekarz Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu na YouTube podpowiedział, co warto dodawać do kawy, by była ona jeszcze zdrowsza. Napój ten będzie znacznie bardziej wartościowy, gdy wzbogacisz go o przyprawy korzenne. Ekspert poleca dodać między innymi cynamon.

Jest doskonałym źródłem wielu związków bioaktywnych z grupy polifenoli. Natomiast jej wyjątkowy wpływ na zdrowie dotyczy znaczącej redukcji poziomu glukozy we krwi u osób, które cierpią na cukrzycę – powiedział.

Ekspert odpowiada, by dosypać też odrobinę kardamonu. Związki bioaktywne, które są w nim zawarte, chronią nasze naczynia krwionośne oraz serce.

Otóż przede wszystkim zdecydowanie zmniejszają stan zapalny. Jak wykazała metaanaliza, która objęła swym zasięgiem 12 badań klinicznych, spożycie trzech gramów kardamonu na dzień prowadzi do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego średnio o 8 mg/dl – wyjaśnił.

Dodał również, że przyczynia się to także do obniżenia trójglicerydów średnio o 14 mg/dl. Chodzi o badanie pod tytułem „Spożywanie kardamonu może poprawić wskaźniki metaboliczne układu sercowo-naczyniowego u dorosłych: systematyczny przegląd i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych”.

Poza kardamonem i cynamonem kawę warto urozmaicić też o pozostałe przyprawy korzenne, takie jak imbir, anyż, goździki, gałka muszkatołowa.

Wszystkie te przyprawy korzenne cechują się wysoką zawartością związków bioaktywnych, które mają działanie przeciwzapalne – podsumował ekspert.

Odchudzające właściwości kawy

Dr Marek Skoczylas wyjaśnił również, że jedną z największych trudności w zrzuceniu wagi jest nieposkromiony apetyt i chęć podjadania.

Gdy zaczynamy jeść za dużo, wtedy żadna dieta i technika odchudzania po prostu nie pomoże.

Dodał, że picie kawy może nieco poskromić nasz apetyt. W badaniu pod tytułem „Wpływ spożycia kofeiny na utratę wagi: systematyczny przegląd i metaanaliza dawka–odpowiedź w randomizowanych badaniach” naukowcy dowiedli, że przy każdym podwojeniu spożycia kawy średnia redukcja masy ciała, BMI i tkanki tłuszczowej wzrosła dwukrotnie. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt duża ilość tego napoju negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Zobacz, ile kawy dziennie to zdrowa ilość.

Kiedy najlepiej pić kawę?

Specjalista w innym opublikowanym nagraniu wyjaśnił, o jakiej dokładnie porze pić kawę. Wtedy bowiem, jak twierdzi ekspert, nasila się jej pozytywne działanie na nasze ciało. Powołał się na badanie pod tytułem „Czas picia kawy a śmiertelność wśród dorosłych Amerykanów” z 2025 roku, które zostało opublikowane w „European Heart Journal”

Picie kawy rano może wiązać się z istotniejszym, niższym ryzykiem śmiertelności niż picie kawy później w ciągu dnia – wyjaśnił specjalista.

Dodał, że najbardziej korzystne jest picie kawy od czwartej rano do 12 w południe, ponieważ wtedy kawa działa najsilniej.

