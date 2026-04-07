Od 7 kwietnia Lavazza i inne kawy taniej w Biedronce. Nawet -60 procent

Wielkanocne zapasy prawdopodobnie już się kończą, a powrót do codziennych obowiązków wymaga solidnej dawki energii. Biedronka przygotowała oferty, które postawią na nogi wszystkich miłośników „małej czarnej”. Od wtorku, 7 kwietnia 2026 roku, sieć rusza z nowymi akcjami rabatowymi. „Ścina” ceny kaw premium. Na liście produktów objętych promocją znalazły się między innymi Lavazza, Tchibo i Eduscho.

Lavazza taniej w Biedronce

Prawdziwa gratka czeka na fanów kawy mielonej Lavazza Qualità Oro. Teraz jedno opakowanie o wadze 250 gramów kosztuje tylko 23,99 zł. Taka cena obowiązuje jednak wyłącznie przy zakupie dwóch sztuk produktu z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Pamiętaj, że sieć nałożyła na klientów limity. Nie możesz wziąć więcej niż cztery paczki kawy na jedno konto lojalnościowe. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się spieszyć, bo promocja szybko dobiega końca. Zaczyna się i kończy we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku.

Jakie inne kawy przeceniła Biedronka?

Inne promocje na kawę przygotowane przez Biedronkę trwają dłużej – od wtorku do soboty (7-11 kwietnia 2026 roku). W tym czasie sieć obniżyła ceny wszystkich kaw marki Tchibo i Eduscho, a także wszystkich kaw rozpuszczalnych Cafe d'Or. Produkty dwóch pierwszych marek możesz nabyć o 60 procent taniej niż zwykle. Ostatnie z wymienionych wyrobów przeceniono natomiast o połowę.

By skorzystać z rabatu, musisz spełnić jeden prosty warunek – kupić minimum dwie kawy z danej kategorii. Pamiętaj jednak o jednym: upust obejmie tylko najtańsze spośród wybranych produktów. Za droższe zapłacisz pełną cenę.

We wszystkich trzech przypadkach obowiązują ograniczenia dotyczące liczby sztuk nabywanych w ramach promocji. Miłośnicy kaw Tchibo i Eduscho nie mogą kupić więcej niż cztery opakowania (w tym dwa z rabatem) na jedno konto lojalnościowe. Limit dzienny na kawy rozpuszczalne Cafe d'Or wynosi natomiast osiem opakowań (w tym cztery z obniżką) na jedną kartę lub aplikację Moja Biedronka.

