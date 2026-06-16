Biedronka tnie ceny kawy do soboty. Jeden błąd przy kasie zabierze cały rabat

Promocje na kawę obowiązują od 15 do 20 czerwca 2026 roku. Są dostępne wyłącznie dla członków programu lojalnościowego. By otrzymać zniżkę, trzeba posiadać kartę lub aplikację mobilną Moja Biedronka. Jeśli nie zabierzesz jej ze sobą na zakupy, sporo przepłacisz. Musisz też pamiętać o obowiązujących limitach. Każda z ofert – choć bardzo atrakcyjna – ma swoje ograniczenia.

Tchibo i Woseba taniej w Biedronce

Na największe zniżki mogą liczyć miłośnicy kaw Tchibo. Biedronka przeceniła wszystkie produkty tej marki. Rabat sięga 70 procent, ale nalicza się dopiero na co drugi tańszy produkt. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną paczkę, zapłacisz za zakupy pełną kwotę. Nie zapominaj o obowiązujących ograniczeniach. Te są dość restrykcyjne. Limit dzienny wynosi cztery kawy na jedno konto Moja Biedronka (w tym maksymalnie dwie ze zniżką).

Sieć zorganizowała również akcję rabatową na wszystkie kawy Woseba. Mechanizm promocji jest taki sam, jak w przypadku Tchibo. Oferty różnicuje natomiast wielkość rabatu. W tym przypadku drugi, tańszy produkt kosztuje o 50 procent mniej niż zazwyczaj. Upust jest mniejszy, ale za to możesz kupić więcej produktów za jednym razem. Limit dzienny to 8 sztuk (w tym maksymalnie 4 z rabatem) na jedno konto lojalnościowe.

Inne tanie kawy w Biedronce

Uwagę przyciąga również oferta na wszystkie kawy Cafe d’Or. Biedronka przeceniła je o połowę. Zaoszczędzisz jednak tylko na co drugim tańszym produkcie. Za droższe zapłacisz tyle, co zwykle. Na jedno konto lojalnościowe nie możesz nabyć więcej niż 8 opakowań „małej czarnej” (w tym cztery z upustem). Ogranicza cię bowiem limit dzienny narzucony przez Biedronkę.

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