Te jogurty z Biedronki mają prosty skład. Dietetyczka wskazała 3 perełki

Dyplomowana dietetyczka kliniczna Dominika Hatala postanowiła przyjrzeć się bliżej jogurtom, jakie ma w swojej ofercie Biedronka. Prześwietliła ich składy. Wzięła „pod lupę” między innymi ich kaloryczność, zawartość białka, a także ilość „ukrytego” cukru. Spostrzeżeniami na temat poszczególnych produktów podzieliła się w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Wskazała też trzy „perełki”, które jej zdaniem w pełni zasługują na to, by trafić do koszyka podczas zakupów. Sprawdź, czy macie je w swojej lodówce.

Te jogurty z Biedronki mają najlepszy skład

Pierwszym polecanym przez ekspertkę nabiałem jest naturalny skyr marki Fruvita. W składzie ma tylko odtłuszczone mleko i kultury bakterii jogurtowych, czyli – jak podkreśla specjalistka – absolutne minimum. Nie znajdziemy w nim żadnych zbędnych dodatków. Stugramowa porcja dostarcza zaledwie 66 kalorii i 12 g białka. Nie zawiera natomiast ani grama tłuszczu. Jeżeli chodzi o ilość cukru, to w 100 gramach mamy 3,8 g tego składnika, przy czym jest to naturalny cukier mleczny (laktoza).

To jest nasz dzisiejszy punkt wyjścia i jeśli szukacie ideału, to właśnie on, a jedno opakowanie kosztuje 2,39 zł – zauważa ekspertka w udostępnionym materiale.

Na uwagę zasługuje również jogurt naturalny z probiotykami Activia. „Tutaj w przeciwieństwie do wersji owocowych skład jest w 100 procentach czysty i klasyczny. Tylko mleko, białka mleka i żywe kultury bakterii. Oprócz standardowych bakterii jogurtowych dodano tu flagowy szczep marki, czyli Bifidobacterium Animalis, który ma wspierać trawienie i florę jelitową” – wskazuje dietetyczka. Stugramowa porcja ma 74 kalorie, 4,5 g białka oraz 5,7 g cukru. Warto jednak podkreślić, że to wyłącznie naturalna laktoza. Produkt nie zawiera ani grama cukru dodanego. Za jedno opakowanie trzeba zapłacić 2,99 zł.

Dobre jogurty smakowe w Biedronce

Jeżeli wolisz jogurty smakowe, sięgnij po produkty z serii Fruvita Pure. To połączenie jogurtu naturalnego (70 procent) i owoców (30 procent). Bez żadnych niepotrzebnych dodatków. W ofercie Biedronki można znaleźć również warianty wzbogacone o zboża. One również mogą pochwalić się „czystym” składem. Co ważne, występujące w nich cukry pochodzą wyłącznie z naturalnych źródeł, a mianowicie laktozy i fruktozy.

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