Kawa za 27,99 zł i rabaty do 70 proc. w Biedronce. Limity łatwo przegapić

Biedronka rozpoczyna tydzień od potężnych obniżek cen kawy. Promocje obejmują wiele popularnych i znanych marek. By z nich skorzystać, musisz posiadać kartę lub aplikację lojalnościową. Jeśli o tym zapomnisz, mocno przepłacisz przy kasie. Stanie się tak również wtedy, gdy przeoczysz inne ważne szczegóły, które decydują o rabacie. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chcesz realnie odciążyć domowy budżet przy zakupie ulubionych produktów.

Te kawy kupisz 70 procent taniej w Biedronce

Największym zakupowym hitem najbliższych dni promocje na wszystkie kawy Prima i Woseba. W obu przypadkach działa ten sam mechanizm. Można go opisać jednym prostym zdaniem: włóż do koszyka co najmniej dwa produkty danej marki, a za tańsze z nich zapłacisz aż 70 procent mniej. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różne „zestawy” w ramach jednej transakcji. Oferta na Primę obowiązuje od 29 czerwca do 4 lipca. Znacznie krócej, bo tylko jeden dzień, trwa akcja rabatowa obejmująca kawy Woseba. Zaczyna się i kończy we wtorek, 30 czerwca 2026 roku.

Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii. Biedronka narzuciła na miłośników „małej czarnej” ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę nabywanych produktów. W obu opisanych akcjach obowiązuje limit dzienny. Wynosi 6 opakowań kawy na jedno konto lojalnościowe (w tym trzy po obniżonej cenie).

Kawy rozpuszczalne tańsze o połowę

Sieć przygotowała również bardzo atrakcyjną ofertę dla fanów kaw rozpuszczalnych marki Cafe d’Or. Teraz zapłacisz za nie 50 procent mniej niż zazwyczaj. Rabat naliczy się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie minimum dwóch sztuk. Co więcej, obniżka obejmie wyłącznie tańsze spośród wybranych artykułów. W tym przypadku również obowiązuje limit dzienny – maksymalnie 6 sztuk na jedno konto Moja Biedronka (w tym 3 z upustem). Promocja trwa od 29 czerwca do 4 lipca 2026 roku.

Inne okazje cenowe dla kawoszy

We wskazanym wyżej terminie obowiązuje jeszcze jedna ciekawa akcja rabatowa. Obejmuje kawę mieloną MK Café Premium w opakowaniu o wadze 500 gramów. Jedna paczka kosztuje teraz tylko 27,99 zł. Zaoszczędzisz jednak tylko wtedy, gdy włożysz do koszyka co najmniej dwie sztuki. Jeśli nie spełnisz tego warunku, zapłacisz za swój zakup pełną cenę, czyli 43,99 zł. Limit dzienny to 4 sztuki na jedno konto lojalnościowe.

Czytaj też:

Tych 3 bułek z Biedronki dietetyczka nie wkłada do koszyka. Jedna ma aż 350 kcal Czytaj też:

Dietetyk ocenił nowy skyr z Biedronki. Polacy pokochali jego smak