Zaczęło się w Lidlu. Druga kawa 50 proc. taniej, ale jest limit

Jeśli chcemy zaoszczędzić na zakupie kawy, warto śledzić promocje w supermarketach. W ostatnim czasie kawa stała się produktem, który coraz bardziej obciąża domowy budżet. Szczególnie odczuwają to osoby pijące kilka filiżanek dziennie lub kupujące kawę dla całej rodziny. Regularne korzystanie z promocji pozwala zauważalnie zmniejszyć wydatki, a przy większym spożyciu oszczędności w skali miesiąca mogą być naprawdę znaczące.

Tania kawa w Lidlu

W Lidlu trwa promocja na kawy rozpuszczalne marki Bellarom. Obowiązuje ona do niedzieli (28.06). Akcja pozwala na dowolne miksowanie rodzajów kaw, a przy zakupie dwóch opakowań na drugi, tańszy produkt naliczana jest zniżka w wysokości 50 procent.

Aby skorzystać z tej oferty, konieczne jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus przy kasie. Warto również pamiętać o obowiązującym limicie, który wynosi maksymalnie 4 opakowania na jedną ofertę. Nie zapomnij, że najbliższa niedziela, czyli 28 czerwca, jest niedzielą handlową, a więc tego dnia również zrobisz zakupy.

Błędy w przechowywaniu kawy

Jednym z najczęstszych błędów w przechowywaniu kawy jest trzymanie jej w lodówce. Choć wiele osób uważa to za dobry sposób na zachowanie świeżości, w rzeczywistości kawa łatwo pochłania wilgoć i zapachy innych produktów, przez co szybciej traci swój aromat. Niekorzystne jest także przechowywanie jej w nasłonecznionych miejscach lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy ekspres do kawy. Błędem jest również przesypywanie ziaren do zwykłych, nieszczelnych pojemników, które nie chronią przed dostępem powietrza.

Kawa najlepiej zachowuje świeżość w szczelnie zamkniętym opakowaniu, a ziarna powinno się mielić dopiero tuż przed parzeniem. Dzięki temu można dłużej cieszyć się pełnym smakiem i aromatem ulubionej kawy.

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