Nie masz czasu na gotowanie? Wypróbuj przepis na pyszną sałatkę z tuńczykiem i makaronem

Sałatka z tuńczykiem i makaronem to zdrowy, zbilansowany posiłek. Makaron dostarcza dodających energii węglowodanów, a tuńczyk solidną porcję białka. Warzywa wzbogacają dietę w witaminy, mikroelementy oraz błonnik.

Makaron orzo

Jest to makaron, który w kształcie i wielkości, przypomina ziarenko ryżu lub jęczmienia. Dostępny jest w popularnych dyskontach i supermarketach. Jeśli jednak nie uda ci się go kupić, możesz go zastąpić innym rodzajem makaronu. Najlepiej sprawdzi się w tej roli drobny makaron – farfalle (kokardki), fusilli (świderki), czy conchigliette (muszelki). Możecie użyć jasnego makaronu albo pełnoziarnistego, który jest bardziej wyrazisty w smaku i zawiera więcej błonnika.

Tuńczyk

Tuńczyk to jedna z najpopularniejszych ryb w Polsce i na świecie. W 100 g tuńczyka z konserwy w sosie własnym jest tylko 100 kcal, a aż 24 g białka. Tuńczyk ma dużo mniej tłuszczów nasyconych i cholesterolu niż wołowina i inne rodzaje czerwonego mięsa. Ma niską zawartość tłuszczów nasyconych. Jeśli chcesz ograniczyć ich ilość w diecie, tuńczyk jest dobrą opcją – wskazują dietetycy. Zawiera wiele mikroelementów i witamin, m.in.: witaminę B6, niacynę i selen.

Wypróbuj przepis na sałatkę

Przepis: Sałatka makaronowa z tuńczykiem

Składniki:
1 opakowanie makaronu orzo 250g

1 puszka tuńczyka w sosie własnym

1 puszka kukurydzy

1 cebula czerwona

4-5 ogórków kiszonych

pęczek szczypiorku

sól pieprz do smaku

3 łyżki jogurtu naturalnego

3 łyżki majonezu Sposób przygotowania Ugotuj makaronMakaron ugotuj według przepisu na opakowaniu, ostudź. Przygotuj składnikiPrzełóż do miski ostudzony makaron dodaj odsączoną kukurydzę i tuńczyka. Pokrój warzywaCebulę i ogórki pokrój w kostkę, szczypiorek posiekaj i dodaj do sałatki. Wymieszaj skladnikiCałość dokładnie wymieszaj dopraw solą i pieprzem, dodaj majonez i jogurt.rnWierzch posyp szczypiorkiem. Wstaw do lodówki.

