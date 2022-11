Dżem z dyni i pomarańczy. Wypróbuj najprostszy przepis

Nie masz już pomysłu, co zrobić z dynią? Podpowiadamy: dżem dyniowo-pomarańczowy. Z jego przygotowaniem poradzi sobie nawet początkujący kucharz, a smak wyjątkowych przetworów będzie cieszyć w zimowe dni.

Jaką dynię wykorzystać do dżemu?

Weź dynię taką, jaką akurat masz. Może to być tak naprawdę dowolna dynia, chociaż dla tych, którzy nie przepadają za obieraniem twardej skórki dyniowej, polecamy wykorzystanie dyni Hokkaido, która jest wyjątkowo kremowa i nie trzeba jej obierać.

Czym można doprawić dżem dyniowy?

Podstawowy przepis daje duże pole do eksperymentów smakowych. Możesz doprawić dżem ulubionymi przyprawami korzennymi lub wanilią. Świetnie się tu sprawdzą cynamon, czy imbir. Do dżemu dyniowego możesz także dodać (na etapie rozgotowywania dyni) pokrojone w kostkę jabłka lub gruszki.

Do czego wykorzystać dżem dyniowy?

Dżem dyniowy doskonale smakuje na kanapkach. Można go jeść solo, ale też w towarzystwie kremowych serków, dodawać go do jogurtu czy owsianki. Jest niezastąpionym dodatkiem do słodkich wypieków. Można nim przełożyć piernikowe ciasto, biszkopt albo nadziać nim kruche rogaliki.

Przepis: Dżem z dyni i pomarańczy Pyszny i prosty dżem dyniowy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 1-1,2 kg wydrążonej z pestek i obranej dyni (lub dyni Hokkaido ze skórką)

2 szklanki świeżego soku z pomarańczy

sok z jednej cytryny

1 szklanka cukru

pół łyżeczki skórki otartej z pomarańczy Sposób przygotowania Przygotuj dżemDynię pokrój w kostki i wrzuć do garnka z grubym dnem. Dodaj sok z pomarańczy i cytryny i gotuj, aż dynia całkowicie zmięknie. Zmiksuj wszystko na gładko, dodaj cukier oraz skórkę pomarańczową i gotuj jeszcze ok. 15 minut do uzyskania odpowiedniej dla ciebie konsystencji dżemu. Przełóż dżem do słoikówGorący dżem od razu przekładaj do wymarzonych i gorących słoików. Zakręć i ustaw słoiki do góry dnem i pozostaw do ostygnięcia.

Czytaj też:

To hit jesieni! Przepis na dyniowe gnocchi z masłem tymiankowymCzytaj też:

Miękkie i pachnące ciasteczka z dyni. Idealne na jesienne dni